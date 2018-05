Cette année, le SIDIM, le Salon international du design d’intérieur de Montréal, a fêté ses 30 ans. Métro s’est faufilé auprès des professionnels de l’industrie la semaine dernière et présente aujourd’hui ses plus belles découvertes.

Une infinité de possibilités

Imaginez : une commode qui se transforme – sans outils – pour s’adapter aux nouvelles dimensions de votre chambre à coucher après un déménagement. C’est carrément ce que propose Alto mobilier (nouvelle image de marque de Briq) avec ses neuf modules qu’on peut agencer à l’envi dans n’importe quelle pièce de la maison. Basée à Saint-Hyacinthe, l’entreprise conçoit et fabrique ses produits au Québec.

altomobilier.com

Mobilier intemporel

Créée par le studio berlinois 45 Kilo en exclusivité pour la chaîne canadienne EQ3, cette petite table ronde a tout pour plaire avec son plateau en marbre blanc et son design distinctif tout en étant intemporel. Comme tout le mobilier chez EQ3, on la personnalise en choisissant la couleur des pattes – six en tout, des neutres au jaune vif.

Table Mesa, EQ3, 1 199 $

eq3.com

Pour le meilleur ami

S’inspirant des lignes épurées à la scandinave, la designer Camille Cole a imaginé ce lit pour les chats et les chiens de petite taille. D’ailleurs, tous les produits de la petite marque qu’elle a créée à Montréal mettent à l’honneur ce style des plus tendance, des supports à gamelle aux griffoirs.

Lit en feutre, Animalove, 120 $

animalove.ca

Montréal, mon amour

Après avoir lancé sa marque et ouvert une première boutique sur le Plateau l’année dernière, Stephanie E.M. Coleman continue à créer des imprimés qui embellissent la maison, comme le papier peint Toile de ville, qui nous permet carrément d’afficher des icônes de Montréal à nos murs. L’artiste propose aussi des serviettes de coton évoquant le du parc du Mont-Royal, la Biosphère ou le Stade olympique.

Papier peint Toile de ville, Mezari, 190 $

mezari.ca