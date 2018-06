L’agrégateur d’avis de voyageurs, qui permet aussi de réserver des excursions, propose aux curieux de pénétrer dans le Vatican, avant même l’ouverture officielle des portes. Une occasion privilégiée de découvrir la chapelle Sixtine sans la foule et de vivre le lever du soleil dans le lieu saint très prisé des touristes du monde entier.

Le musée du Vatican est l’un des lieux les plus adulés de la planète, sinon l’attraction touristique la plus demandée par la communauté Tripadvisor.

Il faut le voir pour le croire, mais les visiteurs de la cité éternelle peuvent se restreindre à une file d’attente de quatre heures pour espérer décrocher un ticket d’entrée. Les plus organisés savent qu’il est préférable de réserver son billet à l’avance. Et dans ce cas, ils pourront démarrer la visite dès l’ouverture des portes, à 9h. Les détenteurs de ce ticket sont ceux qui pénètrent en premier dans la ville-État.

Toutefois, il existe un nouveau moyen de vivre l’intérieur du lieu saint de façon encore plus privilégiée. Ceux qui en ont les finances peuvent espérer voir s’ouvrir les portes gigantesques dès 6h du matin. Le gardien les accompagnera pour ouvrir les portes de la chapelle Sixtine, les chambres de Raphaël et les nombreuses galeries d’art qui jalonnent le palais. Le tour comprend aussi un petit-déjeuner dans la Cour de la Pigne.

Cette visite ultra-privilégiée n’empêche toutefois pas les visiteurs de porter une tenue décente, recouvrant les genoux et les épaules, hommes et femmes confondus. La visite s’effectue par groupe de vingt personnes maximum et se réserve à l’adresse www.tripadvisor.ca (en anglais) Compter 494,60$ le ticket d’entrée.

Pour ceux que le tarif freinerait, le musée du Vatican offre une autre occasion de découvrir ses recoins de façon insolite. Des visites nocturnes sont organisées d’avril à octobre et permettent d’assister au coucher du soleil depuis le lieu saint, de 19h jusqu’à 23h.