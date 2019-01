Château, cabane, igloo… Il existe une ribambelle de logements insolites pour donner du piquant à ses vacances. D’après une étude publiée par Booking.com, 37% des voyageurs dans le monde ont décidé d’en profiter cette année.

Pourquoi les hébergements atypiques ont-ils la cote auprès des vacanciers? Si leur architecture présente un attrait «exotique» forcément attrayant, d’autres motivations expliquent ce choix. Selon 26% de répondants, ces logements non conventionnels sont les précurseurs d’une tendance que les voyageurs ne veulent pas manquer. Dans le même temps, pour près de la moitié des répondants (49%), vivre de la même manière que les locaux est une priorité.

Pour autant, les vacanciers ne sont pas obligés de grimper dans les arbres pour être sûr de s’offrir un séjour hors des sentiers battus. 30% de personnes interrogées prévoient de séjourner dans une villa, une maison de vacances sinon un appartement. Il n’y a rien d’atypique dans ce type de logement, et pourtant il permettrait de découvrir des lieux que les voyageurs n’auraient jamais connu en réservant une chambre d’hôtel (49%).

Le dernier atout est financier. 45% des sondés estiment que les hébergements indépendants offrent le meilleur rapport qualité/prix.

Ces chiffres sont basés sur deux études commandées par Booking.com. La première a été menée indépendamment sur un échantillon de 53 492 personnes sur 31 marchés. Les participants ont répondu au sondage en ligne, entre le 16 octobre et le 12 novembre 2018. La seconde étude a été menée auprès de 21 500 personnes (dont 1000 en Australie, en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie, en Chine, au Brésil, en Inde, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Russie, en Indonésie, en Colombie et en Corée du Sud, et 500 au Japon, en Nouvelle-Zélande, en Thaïlande, en Argentine, en Belgique, au Canada, au Danemark, à Hong Kong, en Croatie, à Taïwan, au Mexique, aux Pays-Bas, en Suède, à Singapour et en Israël). Les participants ont répondu entre le 10 et le 30 août 2018.