JUPITER, Fla. — Le golfeur Tiger Woods a été arrêté pour cause de soupçons de conduite avec les facultés affaiblies, lundi.

Le bureau du shérif du comté de Palm Beach a indiqué que Woods a été incarcéré à 7h18 lundi matin, puis relâché à 10h50.

Les dossiers de la prison mentionnent que Woods a été arrêté vers 3h00 à Jupiter, dans la grande région de Miami.

Woods est âgé de 41 ans. Il a remporté 14 tournois majeurs mais a signé son plus récent triomphe du genre en 2008, à l’Omnium des États-Unis.

Woods totalise 79 victoires à la PGA. Il n’a pas joué depuis près de quatre mois et ne sera pas de retour cette saison, récupérant d’une quatrième opération au dos.

Kristin Rightler, porte-parole de la police de Jupiter, n’avait pas d’autres détails quant aux circonstances ayant mené à son arrestation. On ne sais pas non plus si l’arrestation est liée à de l’alcool ou de la drogue.

Rightler a fait savoir qu’un rapport d’arrestation pourrait être disponible mardi.

Ty Votaw, porte-parole de la PGA, a dit que le circuit n’allait pas commenter.

Woods n’a pas pris part à un tournoi depuis la Classique du désert de Dubai, au début de février. Il a connu une première ronde de 77 et s’est décommandé, victime de spasmes au dos.

Il était au tournoi des Maîtres le mois dernier, mais seulement pour le souper des anciens champions. Entre 1997 et 2005, il a enfilé quatre fois le veston vert.

Woods, qui a été classé numéro 1 plus longtemps que tout autre golfeur, n’est plus dans les groupes de tête depuis août 2013 – sa plus récente victoire, lors du Bridgestone Invitational.

Il a été opéré au dos une première fois en 2014, une semaine avant le tournoi des Maîtres, et le plus récemment le mois dernier, pour une fusion de disques dans le bas du dos.

Vendredi, Woods a écrit sur son site Internet que l’opération a fourni un soulagement instantané, disant ne pas s’être senti aussi bien depuis des années.

En novembre 2009, Woods, au volant de son VUS, a percuté un arbre et une borne-fontaine près de son domicile de Windermere en Floride, très tôt le matin. Cela a mené aux révélations qu’il a eu plusieurs relations extra-conjugales.

Woods et Elin Nordegren ont divorcé en août 2010. Mariés en 2004, ils ont eu une fille en 2007 et un garçon en 2009.

À compter de 2013, Woods a fréquenté pendant deux ans Lindsay Vonn, une championne olympique de ski alpin.