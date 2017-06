SYRACUSE, N.Y. — Mike McKenna a repoussé 36 des 37 rondelles dirigées vers lui, Cory Conacher et Ben Thomas ont récolté chacun un but et une aide et le Crunch de Syracuse a défait les Griffins de Grand Rapids 5-1, samedi soir, lors du cinquième match de la finale de la Coupe Calder.

Le Crunch évite ainsi l’élimination. Les Griffins auront la chance de mettre la main sur la coupe Calder devant leurs partisans mardi soir.

Kevin Lynch, Mathieu Brodeur et Byron Froese ont également fait bouger les cordages du côté des locaux. Yanni Gourde a récolté trois mentions d’aide dans la victoire.

Ben Street a été le seul joueur des Griffins à tromper la vigilance de McKenna en troisième période. Devant le filet des Griffins, Jared Coreau a été remplacé par Eddie Pasquale après avoir accordé cinq buts en 12 tirs. Pasquale a bloqué 19 rondelles.

Au bord du gouffre, la troupe de Benoît Groulx a inscrit cinq buts sans réplique au premier engagement pour forcer la tenue d’un sixième match dans la série finale.

Lynch a ouvert la marque pour le Crunch après seulement 17 secondes de jeu et Brodeur a creusé l’écart quelques minutes plus tard. Les hommes de Groulx ont ensuite enfilé l’aiguille à trois reprises en six minutes, avant de retraiter au vestiaire pour le premier entracte.

McKenna a été presque parfait devant la menace et il a joué un rôle important dans la victoire des siens en effectuant plusieurs arrêts clés.

Les Québécois Gabriel Dumont et Michaël Bournival ont également participé aux succès du Crunch en récoltant une aide chacun.