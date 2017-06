Acquis en retour du défenseur Mikhail Sergachev jeudi, l’ailier québécois Jonathan Drouin vit son rêve de jeune garçon en se joignant au Canadien de Montréal.

Le jeune hockeyeur s’apprêtait à aller jouer au golf lorsque l’appel de ses rêves est arrivé, en milieu de journée. «C’est tout un honneur. C’est vraiment mieux que n’importe quelle partie de golf», a-t-il déclaré en conférence de presse, quelques heures seulement après avoir été échangé du Lightning de Tampa Bay.

Si Jonathan Drouin a convenu qu’il s’attendait «un peu» à être échangé – il avait déjà réclamé une transaction la saison dernière –, il est très heureux d’aboutir dans l’équipe de son enfance. «C’est encore irréel, a avoué le jeune homme de 22 ans. Tu ne crois pas que le jour où tu joueras finalement pour les Canadiens arrivera.» Et il y jouera probablement longtemps puisque celui qui aurait été joueur autonome avec compensation le 1er juillet a d’ores et déjà signé une prolongation de contrat de six saisons, évalué à 33 M$, avec le club montréalais.

«C’est vraiment gros pour un jeune Québécois. Quand tu es jeune tu te promènes dans la rue avec ton chandail du Canadien. Arriver à Montréal c’est un rêve pour moi.» –Jonathan Drouin

Le directeur général du Canadien, Marc Bergevin, est très heureux de son coup de filet, qui lui a quand même coûté son dernier premier choix de l’équipe au repêchage, Mikhail Sergachev. «Donner Sergachev a été difficile, c’est un joueur qu’on aimait. Oui j’échange un de nos meilleurs espoirs, mais en retour j’obtiens un jeune joueur de 22 ans. Mettre la main sur un joueur du talent de Jonathan à un jeune âge, une telle occasion ne s’est probablement jamais présentée en cinq ans», a expliqué Marc Bergevin, ajoutant qu’il préparait cet échange depuis quelques semaines avec une équipe qui «avait des problèmes avec sa masse salariale». Le CH cèdera aussi un choix au repêchage de deuxième ronde en 2018, contre un choix de sixième ronde, à moins que Sergachev ne joue 40 matchs ou plus avec le Lightning l’an prochain.

Alors que le CH semblait plutôt à la recherche d’un joueur de centre, le directeur général a indiqué qu’il avait «pris en considération» le fait que Drouin, maintenant ailier gauche, ait évolué au centre dans les rangs juniors.

Jonathan Drouin, qui arborera le numéro 72 avec le CH, n’a pas voulu s’avancer sur son futur rôle dans l’équipe. «J’ai déjà joué un peu partout et je ne décide pas où je vais jouer, c’est Claude [Julien] qui le fera», a soutenu le hockeyeur.