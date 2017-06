Félix Auger-Aliassime se souviendra longtemps de son 17e anniversaire.

Le 8 août prochain, le jeune prodige du tennis canadien célébrera sa fête sur le court central du Stade Uniprix dans un match de premier tour de la Coupe Rogers.

Le Québécois fait partie des trois joueurs canadiens ayant reçu un laissez-passer pour le tournoi, aux côtés de Denis Shapovalol et Vasek Pospisil.

Auger-Aliassime est présentement 229e au classement mondial. Il en sera à une première participation à un tournoi de catégorie Masters.

Il y a deux semaines, il est devenu le septième plus jeune joueur à remporter un titre Challenger, en gagnant le tournoi de Lyon à 16 ans et 10 mois. Cet exploit le place en compagnie de gros noms du tennis comme Rafael Nadal et Novak Djokovic.

La crème du tennis masculin sera aussi à Montréal du 4 au 13 août.

Selon Eugène Lapierre, directeur de la Coupe Rogers de Montréal, les 44 premières raquettes mondiales ont déjà confirmé leur participation au tournoi.

Plus de détails suivront.