NEW YORK — Le frappeur de puissance des Indians de Cleveland Edwin Encarnacion espère rejouer au cours des séries éliminatoires même s’il a endommagé un ligament de sa cheville droite lors du deuxième match de leur série de sections face aux Yankees de New York.

Le gérant des Indians, Terry Francona, a mentionné qu’Encarnacion n’allait probablement pas être de la formation partante lors du troisième match, dimanche au Yankee Stadium. Il pourrait toutefois être employé comme frappeur suppléant.

Encarnacion portait une botte protectrice et marchait avec des béquilles samedi lors d’une journée de congé dans la série au meilleur de cinq rencontres. Les Indians mènent la série 2-0.

Encarnacion a précisé qu’il n’avait pas subi de fracture. Il a ajouté que son état de santé sera réévalué de manière quotidienne.

Il s’est blessé en première manche du match de vendredi que les Indians ont éventuellement gagné 9-8 en 13 manches. Encarnacion tentait de revenir au deuxième coussin et a roulé sa cheville en mettant le pied sur le but.

Encarnacion a été retiré sur le jeu. Les Indians avaient d’abord mentionné qu’il avait subi une entorse à la cheville.

Encarnacion a cogné 38 circuits et produit 107 points à sa première saison avec les Indians. Ces derniers lui ont accordé un contrat de trois saisons et 60 millions $ US, après qu’il eut disputé les sept campagnes précédentes avec les Blue Jays de Toronto.