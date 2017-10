SAINT-LOUIS — Jaden Schwartz a marqué trois buts, Vladimir Tarasenko a récolté un but et une aide et les Blues de St. Louis ont vaincu les Blackhawks de Chicago 5-2, mercredi.

Kyle Brodziak a aussi touché la cible pour les Blues, tandis que Colton Parayko a amassé deux aides. Jake Allen a repoussé 22 tirs.

Richard Panik et Ryan Hartman ont marqué en troisième période pour les Blackhawks, alors qu’ils accusaient déjà un retard de 4-0. Schwartz a ensuite complété son troisième tour du chapeau en carrière en marquant dans un filet désert avec 52 secondes à faire.

Le gardien des Blackhawks Corey Crawford a stoppé 28 des 32 tirs dirigés vers lui.

Les Blues ont mis fin à une série de deux défaites.

L’attaquant des Blues Alexander Steen (main) disputait un premier match cette saison. Du côté des Blackhawks, l’attaquant Nick Schmaltz (haut du corps) était de retour au jeu après avoir raté les quatre rencontres précédentes des siens.