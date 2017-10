TAMPA, Fla. — Steven Stamkos et Nikita Kucherov ont porté à neuf leur série de matchs avec au moins un point samedi soir, tandis que le Lightning de Tampa Bay foudroyait les doubles champions en titre de la Coupe Stanley, les Penguins de Pittsburgh, 7-1.

Stamkos a sonné la charge avec un but et trois mentions d’assistance, tandis que Kucherov ajoutait deux buts et une passe à sa fiche. Ils sont devenus les premiers coéquipiers à commencer une saison avec une séquence de neuf matchs avec au moins un point depuis les attaquants des Blues de St. Louis Pavol Demitra et Doug Weight en 2001-02.

Andrei Vasilevskiy, qui avait blanchi les Blue Jackets de Columbus après avoir effectué un total de 43 arrêts jeudi soir, a vu ses chances de réussir un deuxième jeu blanc consécutif s’envoler lorsque Jake Guentzel a fait vibrer les cordages avec 1:42 à écouler au cadran. Vasilevskiy a fini la soirée avec 28 arrêts.

Yanni Gourde, Brayden Point, Anton Stralman et l’ex-espoir du Tricolore Mikhail Sergachev ont aussi touché la cible pour le Lightning, qui a porté sa fiche à 7-1-1.

Le joueur étoile des Penguins Sidney Crosby a écopé d’une pénalité pour double-échec et d’une autre pour inconduite après seulement 1:36 de jeu. Le gardien auxiliaire Antti Niemi, qui présente un dossier de 0-3 en trois départs, a repoussé 25 lancers.

Les Penguins ont un dossier de 5-2 au cours de leurs sept dernières rencontres, mais leurs deux revers se sont produits contre le Lightning.