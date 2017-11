MONTRÉAL — L’Impact de Montréal a annoncé jeudi avoir exercé l’option du contrat de six joueurs, portant le total à 22 joueurs sous contrat en vue de la saison 2018.

L’Impact a exercé l’option des contrats du gardien Evan Bush, des défenseurs Kyle Fisher et Daniel Lovitz, des milieux de terrain David Choinière et Michael Salazar, de même que de l’attaquant Nick DePuy.

Le gardien de but Maxime Crépeau, les défenseurs Deian Boldor, Victor Cabrera, Laurent Ciman et Wandrille Lefèvre, les milieux de terrain Louis Béland-Goyette, Marco Donadel, Ignacio Piatti, Samuel Piette, Shamit Shome et Ballou Tabla, ainsi que les attaquants Anthony Jackson-Hamel, Matteo Mancosu et Dominic Oduro, sont déjà sous contrat pour la saison 2018.

Pour sa part, Blerim Dzemaili sera de retour avec l’Impact en 2018. Son prêt du Bologna FC 1909, qui se termine le 31 décembre, sera renouvelé par le club pour la saison 2018.

De plus, le gardien James Pantemis et le défenseur Thomas Meilleur-Giguère, tous les deux formés à l’Académie, ont signé un premier contrat professionnel en MLS le 13 novembre en vue de la prochaine saison.

Le capitaine et milieu de terrain Patrice Bernier, qui a pris sa retraite au terme de la saison, intégrera l’Académie de l’Impact en janvier prochain.

Le défenseur Chris Duvall est actuellement sans contrat, mais il a reçu une offre du club.

Le club n’exercera pas l’option des contrats du défenseur Shaun Francis et du milieu de terrain Andrés Romero, tandis que les contrats du gardien Eric Kronberg, du défenseur Hassoun Camara et du milieu de terrain Hernán Bernardello sont venus à échéance et ils ne seront pas de retour avec le club en 2018.

Le défenseur Ambroise Oyongo souhaite jouer à l’étranger, ayant toutefois reçu une offre du club pour la saison prochaine.