BOISBRIAND, Qc — Alex Barré-Boulet a poursuivi son spectaculaire mois de novembre et l’Armada de Blainville-Boisbriand est venue à bout du Drakkar de Baie-Comeau 5-3, vendredi, au Centre d’excellence Sports Rousseau.

Barré-Boulet a récolté deux buts et une mention d’aide et il a obtenu au moins un point au cours de ses 15 dernières parties. En neuf matchs au mois de novembre, l’attaquant de 20 ans a amassé 11 buts et 23 points pour se hisser au deuxième rang des meilleurs pointeurs du circuit Courteau.

L’Armada, qui occupe la première position au classement général de la LHJMQ, a signé une troisième victoire consécutive et une sixième à ses sept dernières parties.

Pascal Corbeil, Mathieu Boissonneault et Thomas Ethier ont aussi noirci la feuille de pointage pour les hommes de Joël Bouchard, qui possèdent trois points d’avance sur les Remparts et qui doivent jouer trois matchs de plus que la formation de Québec.

D’Artagnan Joly a été le plus efficace pour le Drakkar grâce à ses deux réussites. Christopher Merisier-Ortiz a quant à lui inscrit un premier but en carrière dans la LHJMQ.

Le gardien recrue Emile Samson a cédé deux fois sur six lancers en première période et il a été remplacé aux profits de Francis Leclerc, qui a alloué un but sur 18 tirs pour l’Armada. Le vétéran Antoine Samuel a réalisé 34 arrêts pour le Drakkar, dans la défaite.

Screaming Eagles 1 Titan 6

Le défenseur Adam Holwell a connu le meilleur match de sa carrière et le Titan d’Acadie-Bathurst a écrasé les Screaming Eagles du Cap-Breton 6-1.

Holwell a amassé quatre points, dont un but, pour une première fois dans la LHJMQ. Le vétéran de 20 ans a eu son mot à dire lors des quatre premiers buts du Titan, qui a gagné une deuxième partie de suite. Antoine Morand a ajouté un but et deux mentions d’aide tandis que Jordan Maher, Liam Murphy, Justin Ducharme et Samuel L’Italien ont aussi enfilé l’aiguille.

Peyton Hoyt a marqué le seul but des Screaming Eagles, à mi-chemin en troisième période. La troupe de Marc-André Dumont a perdu ses deux derniers matchs.

Joseph Murdaca a été plutôt occupé devant le filet du Titan, mais il n’a cédé qu’une fois sur 34 lancers. Kevin Mandolese a lui aussi eu peu de temps pour reprendre son souffle et il a alloué six buts sur 40 tirs pour les Screaming Eagles.

Mooseheads 2 Islanders 3 (Prol.)

Nikita Alexandrov a joué les héros dès la 27e seconde de la prolongation et les Islanders de Charlottetown ont vaincu les Mooseheads de Halifax 3-2.

Alexandrov a complété un jeu de Saku Vesterinen et Matthew Grouchy pour tromper la vigilance d’Alexis Gravel. Les Islanders tiraient de l’arrière 2-0, mais Sam King et Pierre-Olivier Joseph, alors qu’il ne restait que huit secondes à jouer en troisième période, ont fait bouger les cordages pour créer l’égalité. Les Islanders sont invaincus à leurs quatre dernières parties.

Otto Somppi et Maxime Fortier ont tous les deux récolté un but et une mention d’aide pour les Mooseheads. Le défenseur Jared McIsaac s’est fait complice des réussites de ses coéquipiers.

Le gardien des Islanders Matthew Welsh et Gravel ont tous deux réalisé 31 arrêts dans la rencontre, mais c’est Welsh qui a pu inscrire la victoire à sa fiche.

Voltigeurs 6 Tigres 5 (Prol.)

La recrue Xavier Simoneau a marqué son premier but en prolongation en carrière et les Voltigeurs de Drummondville ont eu le meilleur 6-5 contre les Tigres de Victoriaville.

Simoneau, sélectionné au neuvième rang lors du dernier repêchage de la LHJMQ, a ajouté trois mentions d’assistance à sa fiche. Pavel Koltygin, Brandon Skubel, Cédric Desruisseaux, Gregory Kreutzer et Robert Lynch ont aussi fait scintiller la lumière rouge pour les Voltigeurs, qui ont gagné leurs cinq derniers matchs.

En retard 5-3 dans les dernières minutes de l’affrontement, les Tigres ont nivelé le pointage grâce à Jérôme Gravel et Ivan Kosorenkov. James Phelan, Alexandre Grisé et Pascal Laberge ont eux aussi trouvé le fond du filet.

Olivier Rodrigue a permis aux Voltigeurs d’amasser deux points grâce à 36 arrêts. Tristan Côté-Cazenave a encaissé la défaite pour les Tigres, après avoir donné six buts sur 24 lancers.

Saguenéens 2 Océanic 3

Dominic Cormier a inscrit le but victorieux à 14:14 du troisième vingt et l’Océanic de Rimouski a défait les Saguenéens de Chicoutimi 3-2.

Cormier a procuré une victoire à l’Océanic quelques minutes après que Charle-Edouard D’Astous eut ramené les deux formations à la case départ lors d’un avantage numérique. Dmitry Zavgorodniy avait créé l’égalité 1-1 au deuxième tiers

Revenant d’un tour du chapeau, Vladislav Kotkov a de nouveau fait mouche pour les Saguenéens, tout comme Kelly Klima. Kevin Klima a mis la table pour ces deux filets.

Le gardien recrue Colten Ellis a eu une soirée tranquille entre les poteaux de l’Océanic et il a effectué 17 arrêts. Son vis-à-vis chez les Saguenéens, Alexis Shank, a stoppé 32 des 35 tirs dirigés vers lui.

Foreurs 5 Cataractes 3

Nicolas Ouellet a obtenu deux buts et deux mentions d’assistance et les Foreurs de Val-d’Or ont pris la mesure des Cataractes de Shawinigan 5-3.

Ouellet a aidé son équipe à se distance en deuxième période, notamment en marquant le but vainqueur lors d’une supériorité numérique. Maxim Mizyurin et Mathieu Nadeau ont tous deux amassé un but et une aide alors que Simon Lafrance a complété le pointage pour les Foreurs, qui ont remporté leurs deux dernières parties.

Les Cataractes ont bien voulu remonter la pente au troisième engagement, mais ce ne fut pas suffisant pour créer l’égalité et quitter le dernier rang du classement général de la LHJMQ. Simon Benoit a noirci la feuille de pointage à deux occasions tandis que Gabriel Denis a été l’auteur de l’autre but de son équipe.

Etienne Montpetit a gardé le fort pour les Foreurs et il a réalisé pas moins de 41 arrêts dans la victoire. Mikhail Denisov a amorcé l’affrontement pour les Cataractes, mais il a été chassé après avoir alloué quatre buts sur 15 tirs en près de 38 minutes de jeu. En relève, Lucas Fitzpatrick a été parfait sur quatre lancers.