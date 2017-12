NEW YORK — Jaroslav Halak a réalisé 31 arrêts après avoir obtenu le vote de confiance de la part de son entraîneur et les Islanders de New Yors ont défait les Capitals de Washington 3-1, lundi soir.

La formation new-yorkaise a ainsi mis un terme à sa séquence de cinq défaites et à la séquence de quatre victoires des Capitals.

Brock Nelson, Andrew Ladd et John Tavares ont touché la cible du côté des Islanders, qui ont bâti une avance de 3-0 au début de la deuxième période.

C’était la deuxième fois de la saison que Halak concédait qu’un seul but à l’adversaire et la troisième fois pour les Islanders. La solide performance du cerbère Slovaque est survenue suite à l’intervention de l’entraîneur-chef Doug Weigt au cours duquel il a défendu ses gardiens de but, après l’entraînement lundi matin. Les Islanders présentaient un dossier de 0-3-2 lors de leurs cinq dernières rencontres.

Braden Holtby a repoussé neuf tirs pour les Capitals avant que les Islanders inscrivent enfile l’aiguille pour la troisième fois de la rencontre, à 1:34 du deuxième engagement. Philipp Grubauer a stoppé 17 lancers en relève et Dmitry Orlov a marqué le seul but des Capitals.

Nelson a ouvert la marque à 2:36 en première période, profitant d’un rebond pour déjouer Holtby entre les jambières.

Les Islanders ont semblé se porter de nouveau à la marque lorsque Anders Lee a poussé la rondelle derrière la ligne des buts, mais les arbitres ont refusé le but et la contestation de Weight fut infructueuse.

Les locaux ont toutefois doublé leur avance après 36 secondes de jeu au deuxième vingt. Tavares a ajouté un but 59 secondes plus tard, profitant du fait que Holtby était hors position.

Orlov a réussi à déjouer Halak suite à une descente à deux contre un, alors qu’il restait 11:37 à disputer.