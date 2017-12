ANAHEIM, Calif. — Logan Shaw a récolté un but et une mention d’assistance, et Jakob Silfverberg a brisé l’égalité tard en deuxième période pour propulser les Ducks d’Anaheim vers un gain de 3-2 face aux Hurricanes de la Caroline, lundi soir.

Derek Grant a également fait bouger les cordages et John Gibson a réalisé 28 arrêts pour les Ducks, qui ont remporté que trois de leurs 11 derniers matchs.

Justin Williams et Victor Rask ont répliqué du côté des Hurricanes, qui ont perdu quatre matchs consécutifs et six de leurs sept derniers affrontements. Scott Darling a bloqué 20 tirs. La troupe de Bill Peters n’a pas signé une seule victoire lors de son passage en Californie.

Shaw a mis fin à une disette personnelle de 20 matchs en procurant une avance de 3-1 au Ducks au troisième engagement, grâce à une passe de Andy Welinski.

La formation californienne a profité du retour au jeu de Silfverberg et de leur capitaine Ryan Getzlaf, qui ont respectivement manqué cinq et 19 rencontres en raison de blessure.

Les Ducks ont cependant perdu un autre joueur au combat.

L’absence de Corey Perry, qui a subi une blessure au bas du corps en première période, pourrait être de longue durée.

Perry a subi une torsion de la jambe droite, alors qu’il poursuivait Jeff Skinner. Il a eu beaucoup de difficulté à se rendre au banc de son équipe. Perry, nommé le joueur le plus utile à son équipe en 2011, a disputé 293 rencontres d’affilée en saison régulière.