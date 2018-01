BOSTON — L’arrêt-court Xander Bogaerts et le voltigeur Jackie Bradley fils figurent parmi les neuf joueurs qui se sont entendus pour un an avec les Red Sox de Boston.

Les lanceurs Joe Kelly, Drew Pomeranz, Eduardo Rodriguez et Brandon Workman, le joueur de champ intérieur Brock Holt et les receveurs Sandy Leon et Christian Vazquez ont également conclu des ententes avec les Red Sox, vendredi.

Mookie Betts demeure le seul joueur admissible à l’arbitrage salarial.

La formation bostonienne versera un salaire de 7,05 millions US$ à Bogaerts, soit une augmentation de 4,5 millions par rapport à l’an dernier. Le joueur de 25 ans a maintenu une moyenne au bâton de ,273, avec une récolte de 10 circuits, 62 points produits et 15 vols de but.

Bradley obtiendra quant à lui un salaire de 6,1 millions $, soit une hausse de 3,6 millions. À 27 ans, il a conservé une moyenne au bâton de ,245 et a frappé 17 longues balles en plus de récolter 63 points produits.

Les Red Sox ont consenti 8,5 millions $ au lanceur gaucher Pomeranz, qui a conservé une fiche de 17-6 et une moyenne de points alloués de 3,32 et 835 000 $ à Workman, qui a maintenu un dossier de 1-1 et une moyenne de points alloués de 3,18.