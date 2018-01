VANCOUVER — Loui Eriksson a inscrit deux buts et une mention d’assistance avant même que le match soit vieux de six minutes et les Canucks de Vancouver ont vaincu les Kings de Los Angeles 6-2, mardi soir.

Brock Boeser a fait scintiller la lumière rouge deux fois, Thomas Vanek a récolté un but et deux aides et Sven Baertschi a ajouté une réussite pour les Canucks.

Jacob Markstrom a stoppé 30 rondelles alors que Bo Horvat et Alexander Edler ont tous les deux préparé deux filets des Canucks, qui disputaient un premier match au Rogers Arena en trois semaines.

Anze Kopitar, avec un but et une aide, et Alex Iafallo ont répliqué pour les Kings. Jonathan Quick a alloué cinq buts sur 19 tirs, dont quatre en 11 lancers lors des 10 premières minutes de la rencontre.

Darcy Kuemper a bloqué 16 tirs en relève après que Quick eut été chassé de la partie alors que le pointage était de 5-1 Canucks en début de deuxième période.

Les Canucks ont ouvert le pointage après seulement 62 secondes de jeu. Eriksson a redirigé un tir de Vanek entre le bras et le corps de Quick et la rondelle a atterri dans le demi-cercle du gardien. L’attaquant suédois n’a eu qu’à pousser le disque au fond du filet.

Eriksson a refait des siennes quelques minutes plus tard, après avoir accepté une remise de Horvat, qui effectuait un retour au jeu. Vanek a marqué le but vainqueur à 5:49 du premier engagement, lorsqu’il a décoché un puissant lancer frappé pour faire 3-0.