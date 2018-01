LAVAL, Qc — Mitchell Stephens a récolté un but et deux mentions d’assistance et le Crunch de Syracuse a vaincu le Rocket de Laval 3-2, mercredi soir, à la Place Bell.

Stephens s’est d’abord fait complice des buts de Dennis Yan et Anthony Cirelli avant d’inscrire son 15e filet de la campagne, lors d’un avantage numérique, en début de troisième période.

Connor Ingram a repoussé 25 rondelles pour le Crunch (25-14-4), qui a mis fin à une séquence de trois revers pour se distancer des Comets d’Utica et du Rocket au troisième échelon de la section Nord.

Nikita Scherbak, avec son septième but de la saison, et Daniel Audette, avec son neuvième, ont été les marqueurs du Rocket (17-20-7), qui revenait d’une victoire de 4-0 contre les Senators de Belleville. Charlie Lindgren a cédé trois fois sur 25 tirs dans la défaite.

Le Crunch a touché la cible deux fois en huit supériorités numériques tandis que les hommes de Sylvain Lefebvre ont inscrit un but en sept tentatives avec un joueur en plus.

Le Rocket disputera ses deux prochains matchs à domicile contre le Moose du Manitoba. Le premier aura lieu vendredi soir alors que le lendemain, les deux formations croiseront le fer à nouveau.

L’équipe locale a ouvert le pointage dans la dernière minute du premier engagement, alors qu’elle se retrouvait en avantage numérique. Adam Cracknell a fait du bon travail le long de la bande avant de remettre la rondelle au défenseur Matt Taormina. Ce dernier a repéré Scherbak à sa gauche et l’attaquant du Rocket a patienté avant de décocher un puissant lancer des poignets qui a trompé la vigilance d’Ingram.

Le Crunch a cependant nivelé la marque à la suite d’une bévue en zone adverse. Harcelé par Stephens, le défenseur Noah Juulsen a commis un rare revirement dans son territoire et il a échappé le disque au profit de Yan, qui a déjoué Lindgren.

Un peu plus de neuf minutes plus tard, la troupe de Benoit Groulx a pris les devants grâce à Cirelli. Après que Stephens eut gagné la mise au jeu en zone du Rocket, Mathieu Joseph a envoyé la rondelle au filet. Lindgren l’a stoppée, mais le retour a atterri sur la lame du bâton de l’ancien choix de troisième ronde en 2015, qui n’a pas raté telle occasion.

Joseph a refait des siennes en début de troisième période, conjuguant ses efforts à ceux de Stephens. L’ancien de la LHJMQ a utilisé sa vitesse et il a débordé Juulsen avant de refiler le disque dans l’enclave, où Stephens l’attendait sans surveillance. Lindgren n’a pu que constater les dégâts.

En fin de rencontre, Audette a reçu un cadeau du défenseur Jamie McBain et il a logé la rondelle dans la lucarne pour réduire l’écart à 3-2, mais son but n’a fait que raviver de minces espoirs qui se sont éteints 70 secondes plus tard.