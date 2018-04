RIDGEDALE, Mo. — Kirk Triplett a calé une sortie de fosse de sable pour un oiselet au premier trou supplémentaire et son partenaire de jeu Paul Broadhurst et lui ont remporté le tournoi des Légendes devant Bernhard Langer et Tom Lehman, dimanche.

Broadhurst et Triplett ont remis une carte de 48 (moins-6) sur le parcours de normales-3 Top of the Rock, ce qui leur a permis de rejoindre Langer et Lehman à moins-24. Ces derniers ont joué une ronde de 47.

Les neuf premiers trous étaient disputés sous la formule coups en alternance, et les neuf suivants sous la formule meilleure balle.

Âgé de 56 ans, Triplett a ainsi mis la fin sur un sixième titre du circuit des Champions. Il s’agit pour Broadhurst, 52 ans, d’une troisième victoire.