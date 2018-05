WASHINGTON — Alex Killorn a joué les héros en dénouant l’impasse à 11:57 de la troisième période pour permettre au Lightning de Tampa Bay de signer un deuxième gain consécutif, 4-2, devant les Capitals de Washington en finale de l’Association de l’Est, jeudi soir.

Le Lightning a ainsi comblé un déficit de 0-2 pour égaler la série 2-2. Les deux équipes seront de retour en Floride samedi soir pour y disputer le cinquième duel.

Brayden Point a enfilé l’aiguille en plus de se faire complice d’un autre but. Steven Stamkos a également fait bouger les cordages en avantage numérique pour le Lightning et Anthony Cirelli a complété la marque dans un filet désert.

Andrei Vasilevskiy a sauvé la mise à quelques reprises en se dressant devant les hommes de Barry Trotz. Le gardien vedette des visiteurs a repoussé 36 des 38 tirs dirigés vers lui.

Dimitry Orlov et Evgeny Kuznetsov ont touché la cible du côté des Capitals, qui ont échappé leurs deux matchs à domicile après avoir signé deux victoires à l’étranger, au Amalie Arena.

Braden Holtby a pour sa part fait face à 19 lancers.