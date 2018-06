NEW YORK — Le releveur no 1 Jeurys Familia est le plus récent joueur des Mets de New York à voir son nom inscrit sur la liste des blessés.

Le nom de Familia a été inscrit sur la liste des blessés pour 10 jours avant le match de vendredi, contre les Yankees de New York, en raison d’inflammation à l’épaule droite. L’inscription est rétroactive à jeudi.

Familia a une fiche de 2-3 avec 14 sauvetages et une moyenne de points mérités de 2,48 cette saison.

Le droitier Jacob Rhame a été rappelé du club-école AAA de Las Vegas pour le remplacer dans la formation.

Les Mets ont par ailleurs annoncé que le releveur gaucher Buddy Baumann et le joueur d’avant-champ Phillip Evans n’avaient pas été réclamés au ballottage et qu’ils ont été cédés au niveau AAA. Le voltigeur Yoenis Cespedes doit quant à lui jouer un match de remise en forme avec le club AA de Binghamton.