MONTRÉAL — L’Impact retrouvera le même adversaire pour une deuxième fois en 11 jours lors de sa prochaine sortie, mais la formation montréalaise sait que l’Orlando City SC pourrait présenter un visage bien différent.

Le Bleu-blanc-noir a défait les Lions 3-0, le 13 juin dernier. Deux jours plus tard, la formation floridienne a montré la porte de sortie à son entraîneur-chef Jason Kreis, qui a été remplacé de manière intérimaire par son adjoint Bobby Murphy.

Les membres de l’Impact (5-11-0) savent donc qu’ils devront se méfier de leurs rivaux quand ils rendront visite à l’Orlando City SC (6-8-1), samedi soir.

«Ça peut être un électrochoc positif, mais parfois le mal est un peu plus profond et ça peut prendre un peu plus de temps, a mentionné l’entraîneur-chef de l’Impact, Rémi Garde, plus tôt cette semaine. Je n’ai pas les éléments suffisants pour savoir ce qui va se passer, mais mon expérience est suffisante pour mettre tout le monde en garde par rapport au match.

«Même s’il n’y a pas de garantie, le changement d’entraîneur va certainement faire bouger les lignes, comme on dit. Il y a des choses qui vont changer, des joueurs qui vont se retrouver dans des situations différentes. (…) Nous avons vu ce dont ils sont capables ici, car le score ne reflètait pas nécessairement l’écart entre les deux équipes, comme c’est souvent le cas.»

Le changement d’entraîneur à Orlando a déjà eu un certain effet positif puisque l’équipe a défait le D.C. United en tirs de barrage, mercredi soir, se qualifiant pour les quarts de finale de la U.S. Open Cup, l’équivalent américain du Championnat canadien de soccer. Le match a été interrompu pendant une heure et demie dès la sixième minute en raison d’un orage.

L’entraîneur Murphy a brassé les cartes pour cette rencontre, présentant un schéma 3-4-3 avec la majorité de ses joueurs réguliers. Les Lions seront toutefois à nouveau privés du milieu de terrain Yoshimar Yotun, qui représente le Pérou à la Coupe du monde. Ils tenteront de mettre fin à une série de six défaites en MLS.

«Je m’attends à ce que leurs partisans aient hâte de les revoir à domicile, a affirmé l’arrière latéral Daniel Lovitz. L’ambiance est toujours spéciale là-bas et les joueurs voudront bien faire devant leurs partisans. De notre côté, j’espère que nous pourrons démontrer une certaine continuité dans notre jeu.

«Je ne crois pas que les changements de leur côté doivent avoir des conséquences de notre côté, même si nous nous attendons à une performance plus dynamique de leur part. (…) Le plus important est de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Nous voulons répliquer ce que nous avons bien fait lors des derniers matchs. Nous nous sommes bien battus et tout le monde était sur la même longueur d’onde en courant très fort et en exécutant le plan de match.»

Une victoire de l’Impact pourrait potentiellement permettre à l’équipe de s’approcher à un seul point du sixième et dernier rang donnant accès aux éliminatoires dans l’Association Est, une réalité qui semblait pratiquement impossible il y a quelques semaines.

«Même si nous savons qu’il est trop tôt pour regarder le classement, nous sommes aussi conscients de la situation, que nous sommes à distance de frappe, a admis Lovitz. Évidemment que si nous gagnons trois points à chaque match, nous allons grandement améliorer notre situation. On garde ça en tête, mais nous savons aussi que nous ne sommes toujours pas dans une très bonne position.»

«Peut-être que la réussite qui nous a fui pendant de si nombreux moments est en train de nous sourire un peu, a renchéri Garde. À nous de continuer de bâtir là-dessus, de reprendre aussi une forme de confiance qui nous a également fait défaut pendant trop longtemps.»

Par ailleurs, Garde a indiqué que le milieu de terrain Jeisson Vargas (genou) allait rater le match contre Orlando, tandis que le défenseur Victor Cabrera (mollet) pourrait être disponible. Le défenseur Kyle Fisher (tibia) a recommencé à s’entraîner avec ses coéquipiers cette semaine, mais il a besoin d’encore un peu de temps pour retrouver la forme.