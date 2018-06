DENVER — J.T. Realmuto a cogné un grand chelem lors d’une poussée de cinq points en septième manche et les Marlins de Miami ont vaincu les Rockies du Colorado 6-2, samedi.

Les Marlins ont mis fin à une série de trois défaites, tandis que la série de victoires des Rockies a été freinée à quatre.

Trevor Richards (2-4) a accordé un point et trois coups sûrs en six manches, en plus de retirer huit frappeurs sur des prises. Il a également frappé un simple, son premier coup sûr en carrière dans les Ligues majeures.

Du côté des Rockies, Tyler Anderson (4-3) a été efficace avant d’accorder trois coups sûrs consécutifs pour commencer la septième manche, incluant un simple d’un point au frappeur suppléant Justin Bour, ce qui donnait les devants 2-1 aux Marlins et mettait fin à la journée de travail du gaucher.

Starlin Castro a ensuite rempli les sentiers avec un simple à l’avant-champ qui a nécessité une consultation de la reprise vidéo. Un retrait plus tard, Realmuto a claqué un tir du releveur Bryan Shaw par-dessus le mur au champ droit.

Gerardo Parra a frappé un circuit en solo en septième pour les Rockies, réduisant l’écart à 6-2. Parra a produit les deux points des Rockies.

Derek Dietrich avait ouvert la marque en quatrième pour les Marlins avec un circuit en solo contre Anderson. Les Rockies avaient répliqué grâce à un ballon-sacrifice de Parra lors de la demi-manche suivante.

Avant la rencontre, les Rockies avaient rappelé le joueur d’avant-champ Pat Valaika et rétrogradé le lanceur Yency Almonte au niveau AAA.