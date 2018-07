MONTRÉAL — L’Impact a rapidement retrouvé le sentier de la victoire, alors que la formation montréalaise a profité de buts de Saphir Taïder et Ignacio Piatti pour vaincre les Earthquakes de San Jose 2-0, samedi.

Le Bleu-blanc-noir voulait tourner la page après un revers de 3-0 contre le New York City FC en milieu de semaine. Contre une équipe visiblement désorganisée, l’Impact a filé vers une sixième victoire à ses huit dernières sorties.

Non seulement la défensive des Earthquakes a trop souvent laissé l’Impact manoeuvrer à sa guise autour de sa surface de réparation, les joueurs et même les entraîneurs ont été régulièrement aperçus en train de discuter avec une intensité typique d’une formation où tout le monde n’est pas sur la même longueur d’onde.

Taïder a touché la cible en première demie sur une séquence amorcée par Matteo Mancosu et Piatti, puis l’Argentin a ajouté un but d’assurance en deuxième demie pour l’Impact (9-12-0). Il s’agissait pour Taïder d’un quatrième but cette saison, et d’un troisième à ses trois derniers matchs. De son côté, Piatti a atteint la dizaine pour une troisième saison d’affilée en MLS.

Sans avoir à en mettre plein la vue aux 15 485 spectateurs, Evan Bush a stoppé deux tirs pour inscrire un septième blanchissage cette saison.

Les Earthquakes (2-11-6) n’ont pas gagné à leurs 10 dernières sorties (0-6-4).

Après avoir effectué cinq changements à sa formation partante lors du revers contre le New York City FC, mercredi, Rémi Garde a continué à faire une rotation au sein de son personnel. Six autres changements ont été effectués, alors que Garde a reconduit la majorité du XI partant qui a fait les récents succès de l’équipe.

Le défenseur central Rudy Camacho était de retour au jeu après avoir raté deux rencontres en raison d’une blessure à un mollet. Il avait à ses côtés Jukka Raitala. Rod Fanni n’était pas en uniforme.

L’arrière latéral droit Chris Duvall a quitté la rencontre à la 63e minute, alors qu’il semblait blessé à une jambe. Michael Petrasso l’a remplacé. De son côté, Jeisson Vargas a fait son entrée en relève à Mancosu à la 72e minute. Vargas avait raté les quatre dernières rencontres en raison d’une blessure à un genou.

L’Impact commencera son parcours dans le Championnat canadien de soccer en disputant la première manche de sa demi-finale contre les Whitecaps de Vancouver mercredi, au stade Saputo. Le match retour sera disputé le 25 juillet, à Vancouver. Entre-temps, l’Impact se rendra à Portland pour y affronter les Timbers, le 21 juillet.

Le milieu de terrain Ken Krolicki sera suspendu pour la rencontre face aux Timbers en raison d’une accumulation de cartons jaunes.