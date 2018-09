QUÉBEC — Olivier Garneau a récolté deux buts et deux aides contre son ancienne équipe et l’Océanic de Rimouski a vaincu les Remparts de Québec 6-2, samedi, au Centre Vidéotron.

Garneau, qui a disputé les quatre dernières saisons dans l’uniforme des Remparts, s’est fait complice des deux premiers filets de l’Océanic avant de marquer les deux derniers buts de sa troupe.

La jeune sensation de l’Océanic Alexis Lafrenière a amassé un but et une assistance, tout comme ses coéquipiers Jordan Lepage, Charle-Edouard D’Astous et Jimmy Huntington. Carson MacKinnon a obtenu deux aides.

La troupe de Serge Beausoleil, qui a remporté le titre de la section Est en 2017-18, a inscrit quatre de ses six buts lors des unités spéciales, dont trois en avantage numérique. Lepage a réussi le but vainqueur lorsqu’il a surpris le gardien Dereck Baribeau avec un tir sans avertissement.

Les Remparts ont pris les devants 2-1 en deuxième période grâce à des réussites de Sam Dunn et Xavier Cormier. Ils n’ont toutefois pas été en mesure de conserver cette avance.

L’espoir au prochain repêchage de la LNH Colten Ellis a réalisé 22 arrêts dans la victoire de l’Océanic. Baribeau a accordé six buts sur 32 lancers devant la cage de la formation de Québec.

Armada 5 – Cataractes 1

Joël Teasdale s’est occupé de l’attaque en obtenant deux buts et une aide et l’Armada de Blainville-Boisbriand a battu facilement les Cataractes de Shawinigan 5-1.

Il s’agissait du premier match complet de l’Armada, qui a vu sa première partie être remise en raison d’un épais brouillard sur la patinoire du Centre d’excellence Sports Rousseau, vendredi.

Teasdale, qui a participé au camp du Canadien de Montréal, a créé l’égalité en début de deuxième période et il s’est fait complice du but d’assurance inscrit par Luke Henman. Antoine Demers et Maxime Collin ont aussi enfilé l’aiguille pour les vainqueurs.

Charles Beaudoin a été l’unique marqueur des Cataractes, qui avaient battu le Phoenix de Sherbrooke, la veille.

Emile Samson a cédé rapidement dans la rencontre, mais il s’est ressaisi pour conclure le match avec 22 arrêts pour l’Armada. La recrue Antoine Coulombe a stoppé 35 des 40 rondelles dirigées vers lui pour les Cataractes.

Saguenéens 4 – Drakkar 6

Gabriel Fortier a fait bouger les cordages à deux reprises en plus d’obtenir une mention d’assistance et le Drakkar de Baie-Comeau est venu de l’arrière pour l’emporter 6-4 devant les Saguenéens de Chicoutimi.

Christopher Benoit a ouvert la marque rapidement en première période pour les locaux. Tirant de l’arrière 3-1 après avoir encaissé trois buts sans riposte, D’Artagnan Joly et Nathan Légaré ont enfilé deux buts dans un intervalle de 1:24 afin de niveler la marque avant la fin du premier tiers.

Gabriel Fortier a soulevé la foule à deux reprises et Légaré a scellé la victoire en inscrivant son deuxième but de la rencontre en troisième manche.

Joly s’est également fait complice sur le cinquième but des siens.

Kyle Jessiman a été remplacé par Justin Blanchette en première manche, après avoir encaissé trois buts en neuf tirs. Blanchette a par la suite repoussé 15 des 16 lancers dirigés vers lui.

Samuel Houde a fait mouche à deux reprises, tandis que Gabriel Villeneuve a récolté un but et une aide. Théo Rochette s’est également inscrit à la feuille de pointage.

Zachary Bouthillier a pour sa part effectué 28 arrêts pour les Saguenéens.

Mooseheads 3 – Olympiques 2

Samuel Asselin a inscrit un premier but avec sa nouvelle équipe et les Mooseheads de Halifax ont eu raison des Islanders de Charlottetown 3-2.

Asselin, récemment acquis du Titan d’Acadie-Bathust, a touché la cible en avantage numérique à 1:06 du troisième vingt. Raphaël Lavoie avait donné les devants 3-1 aux Mooseheads seulement 53 secondes plus tôt.

Patrick Kyte, qui la veille avait procuré un gain en prolongation aux Mooseheads, a obtenu un but et une mention d’aide.

Lukas Cormier et Thomas Casey ont répliqué du côté des Islanders, qui ont gagné leur premier match de la saison contre les Screaming Eagles du Cap-Breton.

Alexis Gravel a obtenu un deuxième départ de suite et il a repoussé 30 lancers pour les Mooseheads. À l’autre bout de la patinoire, Dakota Lund-Cornish a accordé trois buts en 22 tirs.

Screaming Eagles 9 – Titan 3

Les Screaming Eagles ont trouvé le fond du filet cinq fois de suite, en deuxième et en troisième période, pour écraser le Titan d’Acadie-Bathurst 9-3.

Le Titan s’est approché à 3-2 en deuxième période, mais les visiteurs ont fait scintiller la lumière rouge trois fois au deuxième vingt en plus d’ajouter deux buts au dernier tiers.

Antoine Crête-Belzile, qui a réussi le filet vainqueur, a amassé quatre points, dont un but. Mitchell Balmas a obtenu deux buts et une aide tandis que Mathias Laferrière et Egor Sokolov ont inscrit un but et deux assistances chacun. Leon Gawanke, Ryan Francis, Noah Laaouan et Gabriel Proulx ont également noirci la feuille de pointage pour les Screaming Eagles.

Liam Murphy, Marc-André LeCouffe et Evan MacKinnon ont fait bouger les cordages pour les champions en titre de la coupe du Président et de la coupe Memorial, qui n’ont pas gagné à leurs deux premières parties de la saison.

La recrue des Screaming Eagles William Grimard a enregistré un premier gain en carrière dans la LHJMQ grâce à 15 arrêts. Andrew MacLeod a amorcé la rencontre pour le Titan, mais il a été chassé après avoir alloué trois buts sur 12 tirs. En relève, Tyriq Outen a fait face à 46 lancers, cédant six fois.

Voltigeurs 6 – Foreurs 2

Félix Lauzon a dirigé l’attaque des Voltigeurs de Drummondville, qui n’ont fait qu’une bouchée des Foreurs de Val-d’Or en l’emportant 6-2.

Lauzon a inscrit un but et trois mentions d’assistances et il a participé aux quatre dernières réussites des Voltigeurs. Lauzon en est à sa première saison à Drummondville après quatre campagnes dans l’uniforme des rivaux, les Tigres de Victoriaville.

Nicholas Girouard, Nicolas Guay, Pavel Koltygin, Oliver Turan et Xavier Simoneau ont aussi enfilé l’aiguille pour les Voltigeurs, qui ont offert une première victoire dans la LHJMQ à leur entraîneur-chef Steve Hartley.

Les Foreurs ont vu Ivan Kozlov et Félix Boivin trouver le fond du filet.

Olivier Rodrigue, le choix de deuxième ronde des Oilers d’Edmonton au dernier repêchage, a réalisé 28 arrêts entre les poteaux des Voltigeurs. Son vis-à-vis, Mathieu Marquis, a reçu beaucoup de caoutchouc, devant repousser 47 des 52 rondelles lancées vers la cage des Foreurs.

Olympiques 3 – Huskies 1

Tristan Bérubé a repoussé 48 des 49 rondelles dirigées vers lui pour mener les Olympiques de Gatineau vers une victoire de 3-1 devant les Huskies de Rouyn-Noranda.

Une journée après avoir amorcé la nouvelle saison avec une victoire convaincante de 10-4 devant les Foreurs de Val-d’Or, les Olympiques sont demeurés invaincus, récoltant une deuxième victoire à l’étranger face aux formations de l’Abitibi-Témiscamingue.

Giordano Finoro, Pier-Olivier Roy et Shawn Boudrias, dans un filet désert, ont fait bouger les cordages pour les Olympiques.

Vincent Marleau a été le seul Huskie à donner la réplique, en troisième période, réduisant l’écart 2-1. Les locaux n’ont toutefois pas été en mesure de capitaliser sur les six avantages numériques offerts par les Olympiques.

Samuel Harvey a réalisé 17 arrêts du côté des Huskies.