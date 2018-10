TALLADEGA, Ala. — Aric Almirola a couronné une domination de l’équipe Stewart-Haas Racing au Talladega Superspeedway en signant une victoire en prolongation, dimanche.

Almirola faisait partie d’un contingent de quatre voitures de l’équipe qui a balayé les qualifications avant de remporter chaque étape de la course.

L’équipe était en parfait contrôle de l’épreuve jusqu’à ce qu’un drapeau jaune soit agité avec trois tours à disputer. La lumière d’essence de Kurt Busch s’est mise à clignoter, tout comme celle de Kevin Harvick.

À l’approche du drapeau vert, Harvick a laissé aller sa chance de victoire en sortant de la piste afin d’avoir assez d’essence pour rallier le drapeau à damiers.

Busch est resté en tête alors qu’Almirola et Clint Bowyer cherchaient à le dépasser pour gagner la course. Busch a ensuite manqué d’essence et Almirola l’a doublé pour remporter une première épreuve cette saison. Il a obtenu son laissez-passer pour le troisième tour des séries de la NASCAR.

Bowyer a terminé en deuxième position alors que Ricky Stenhouse fils a complété le podium.