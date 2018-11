ROUYN-NORANDA, Qc — Huit joueurs des Huskies de Rouyn-Noranda ont obtenu au moins deux points et l’équipe de l’Abitibi a été sans pitié contre l’Armada de Blainville-Boisbriand, triomphant 11-1 à l’Aréna Iamgold, vendredi soir.

Les Huskies ont gagné un sixième match de suite. Ils occupent actuellement le premier rang de l’Association Ouest et de la LHJMQ.

L’affrontement avait pourtant bien commencé pour l’Armada, qui a vu Joël Teasdale inscrire son équipe au tableau indicateur dès la 14e seconde. L’attaquant de 19 ans a fait scintiller la lumière rouge en désavantage numérique.

Les Huskies ont toutefois amorcé leur travail de destruction un peu plus de quatre minutes plus tard. Ils ont inscrit les 11 buts suivants et ont décoché pas moins de 54 tirs vers la cage de l’Armada.

Alexis Arsenault et Peter Abbandonato ont tous les deux réussi un tour du chapeau. Rafaël Harvey-Pinard a joint la fête avec deux buts tandis que Tyler Hinam, William Dufour et Alex Beaucage ont marqué un but chacun.

Mis à part la petite erreur en début de rencontre, Samuel Harvey a connu un fort match et il a bloqué 26 lancers pour les Huskies.

Emile Samson a obtenu le départ pour l’Armada, mais il a été chassé après avoir donné sept buts sur 40 tirs après 40 minutes de jeu. En relève, Gabriel Waked a alloué quatre buts sur 14 lancers.

Tigres 2 – Foreurs 4

Julien Tessier a sonné la charge grâce à deux buts et les Foreurs de Val-d’Or sont venus de l’arrière pour vaincre les Tigres de Victoriaville 4-2.

Alors que les Foreurs tiraient de l’arrière 2-0 en première période, Tessier a réduit l’écart avant de créer l’égalité au deuxième engagement.

Maxence Guénette a dénoué l’impasse à mi-chemin du troisième vingt, lors d’un avantage numérique. Nicolas Ouellet a complété la marque dans un filet désert, aidant les Foreurs à mettre fin à une série de deux revers.

Dominic Cormier a été l’auteur des deux réussites des Tigres, qui avaient remporté leurs deux dernières parties.

Pour une rare fois, Mathieu Marquis a connu une soirée plus tranquille devant la cage des Foreurs et il a stoppé 20 rondelles. Fabio Iacobo n’a pas pu en dire autant, lui qui a bloqué 40 des 43 tirs dirigés vers lui.

Cataractes 4 – Remparts 6

Matthew Grouchy a marqué le but vainqueur en troisième période et les Remparts de Québec ont battu les Cataractes de Shawinigan 6-4.

Grouchy a complété une manoeuvre de Benjamin Gagné pour porter le pointage à 5-3. Il a couronné une poussée de trois buts sans riposte des Remparts.

Sam Dunn, Olivier Mathieu, Brandon Frattaroli et Philipp Kurashev, qui a ajouté trois aides, ont aussi enfilé l’aiguille pour les hommes de Patrick Roy.

Valentin Nussbaumer, Gabriel Belley-Pelletier, Leon Denny et Jérémy Manseau ont répliqué pour les Cataractes, qui ont perdu un sixième match consécutif.

Anthony Morrone a cédé quatre fois devant 24 lancers pour les Remparts. Son vis-à-vis chez les Cataractes, Antoine Coulombe, a accordé cinq buts en 39 tirs.

Voltigeurs 1 – Olympiques 7

Maxim Trépanier a récolté quatre points, dont deux buts, et les Olympiques de Gatineau ont écrasé les Voltigeurs de Drummondville 7-1.

L’équipe locale a donné le ton dès le premier engagement, touchant la cible quatre fois, et elle n’a plus été dérangée par la suite.

Connor LePage a ouvert la marque dès la 13e seconde de jeu et il a ajouté un but en fin de première période. Iaroslav Likhachev, Gabriel Bilodeau et Pier-Olivier Lacombe ont aussi marqué pour les Olympiques.

Félix Lauzon a permis aux Voltigeurs d’éviter l’affront d’être blanchis lorsqu’il a trompé la vigilance de Tristan Bérubé, à 7:35 du dernier tiers.

Bérubé a été efficace devant le filet des Olympiques et il a réalisé 32 arrêts. Daniel Moody a amorcé la rencontre pour les Voltigeurs, il a été chassé après avoir alloué deux buts en autant de tirs, mais il est revenu dans le match en deuxième période.

Titan 0 – Océanic 3

Alexis Lafrenière et Jimmy Huntington ont alimenté le spectacle et l’Océanic de Rimouski a blanchi le Titan d’Acadie-Bathurst 3-0.

Fraîchement revenu de la série Canada-Russie, Lafrenière a obtenu un but et deux assistances. Huntington a pour sa part inscrit deux buts et une aide.

Olivier Garneau s’est fait complice de deux buts de l’Océanic, qui ont signé un deuxième gain consécutif.

Colten Ellis, un espoir au prochain repêchage de la LHJMQ, a été parfait devant 23 lancers pour l’Océanic. Mark Grametbauer a réalisé 27 arrêts entre les poteaux du Titan.

Screaming Eagles 4 – Drakkar 7

Le Drakkar de Baie-Comeau a explosé pour quatre buts en troisième période, prenant la mesure des Screaming Eagles du Cap-Breton 7-4.

Tirant de l’arrière 4-3, le Drakkar a ouvert les valves grâce à deux buts de Nathan Légaré. Gabriel Fortier et D’Artagnan Joly ont scellé l’issue de la rencontre dans un filet désert.

Jordan Martel, Tyler Hylland et Samuel L’Italien avaient au préalable fait bouger les cordages pour le Drakkar, qui trône au sommet de l’Association Est. Ivan Chekhovich a préparé trois réussites des siens.

Mathias Leferrière a trouvé le fond du filet deux fois pour les Screaming Eagles, qui ont perdu leurs deux dernières sorties. Egor Sokolov et Shaun Miller ont aussi noirci la feuille de pointage.

Kyle Jessiman a gardé le fort pour le Drakkar et il a effectué 30 arrêts. Kevin Mandolese a cédé cinq fois devant 29 tirs pour les visiteurs.