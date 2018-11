ANAHEIM, Calif. — Morgan Rielly s’est échappé en prolongation et il a trouvé le fond du filet, guidant les Maple Leafs de Toronto vers une victoire de 2-1 aux dépens des Ducks d’Anaheim, vendredi soir.

Les Maple Leafs ont balayé la portion californienne de leur voyage à l’étranger et ils ont dépassé les Predators de Nashville ainsi que le Lightning de Tampa Bay pour la meilleure fiche de la LNH (14-6-0).

Les hommes de Mike Babcock ont gagné six de leurs sept dernières parties et ils sont restés invaincus en prolongation cette saison grâce à une troisième victoire.

Rielly a récolté un neuvième but et un 26e point, ce qui le place parmi les meilleurs pointeurs de la LNH. Patrick Marleau a inscrit l’autre but des Maple Leafs. Garret Sparks a réalisé 38 arrêts.

Pontus Aberg a enfilé l’aiguille pour les Ducks, qui ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs. John Gibson a stoppé 33 lancers.

Les Maple Leafs revendiquent un dossier de 9-0-0 lorsqu’ils font scintiller la lumière rouge en premier.