PITTSBURGH — Kris Letang et Phil Kessel ont inscrit deux buts chacun et les Penguins de Pittsburgh ont facilement eu raison des Islanders de New York 6-2.

Kessel a également obtenu une mention d’aide, Sidney Crosby a marqué son 15e but en plus d’amasser deux aides et Riley Sheahan a réussi son quatrième but.

Les Penguins ont savouré une deuxième victoire d’affilée et une cinquième en huit après une séquence léthargique où ils avaient triomphé une seule fois en 10 matchs.

Jake Guentzel a totalisé trois mentions d’aide et il a maintenant obtenu au moins un point à ses six dernières rencontres, un sommet personnel.

Casey DeSmith a repoussé 19 tirs pour mériter sa cinquième victoire en six départs.

Anders Lee des Islanders, son 11e de la saison, a fait mouche lors d’un quatrième match de suite. Brock Nelson y est allé de son 10e but de la saison lors d’un désavantage numérique.

Thomas Greiss a arrêté 16 tirs lors des deux premières périodes avant d’être remplacé par Christropher Gibson, qui a fait six arrêts.