Les prénoms mixtes, ou unisexes, ont la cote dans le monde anglophone, et ce, depuis déjà quelques années. Étant de genre neutre, ces prénoms vont aussi bien à un bébé fille qu’à un bébé garçon.

Déjà en 2016, le site Nameberry, une référence en ligne pour les futurs parents, prédisait que les prénoms de genre neutre seraient populaires dans les années à suivre.

Le site a récemment fait un suivi à propos de cette tendance annoncée et elle s’est en effet concrétisée. Nameberry a d’ailleurs dressé une liste des prénoms mixtes les plus populaires du monde anglophone en 2017 et c’est Quincy qui est arrivé premier, suivi par Remi et Winter.

Qu’en est-il au Québec?

Puisqu’il n’y a pas de palmarès pré-établi, nous avons consulté la banque de prénoms de Retraite Québec afin de trouver 10 idées de prénoms unisexes, qui font déjà fureur chez les nouveaux parents québécois depuis 2011.

Alexe / Alex

Frédérique / Frédéric

Charlie

Maxime

Sacha / Sasha

Alexis

Lou

Jessy

Sam

Dominique / Dominic