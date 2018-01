Le nombre de plaintes et d’appels reçus au 311 concernant le déneigement à Montréal a considérablement baissé en l’espace d’un an.

L’an passé, en date du 8 janvier 2017, l’administration dirigée alors par le maire Denis Coderre avait recueilli 7 525 appels de la part des citoyens depuis le 1er décembre 2016.

Exactement un an plus tard, la Ville de Montréal a reçu près de 1 500 coups de fil de moins, soit 5 962, sur la même période. L’administration ne fait néanmoins pas de distinction entre les plaintes et les questions des citoyens.

Alors que l’administration Plante a débuté une troisième opération de chargement de neige au début du mois de janvier, seules deux opérations de chargement avaient été décrétées l’an passé, à pareille époque.

Ce sont principalement les appels concernant une chaussée glissante qui ont nettement diminués, passant de 1 927 à 964, tout comme ceux ayant pour objet ces opérations de déneigement (de 3 174 à 2 401).