«Une bibliothèque est un hôpital pour l’esprit», dit le diction. Pour sonder l’esprit des Montréalais et de certains de leurs congénères, Métro a demandé à quatre villes québécoises la liste des livres imprimés les plus empruntés en 2017 dans leurs bibliothèques respectives. Il en ressort notamment que ce sont les écrivaines qui ont la côte. Analyse.

Le Guide de la route, nécessaire pour apprendre les règles de conduite, a été le livre imprimé le plus emprunté en 2017 à Montréal et à Gatineau. Dans la métropole, quatre des dix ouvrages les plus populaires sont d’ailleurs liés à l’apprentissage de la conduite automobile.

«C’est bon signe, ça veut dire que les jeunes continuent daller à la bibliothèque en grandissant et que cette dernière est utilisée pour des besoins très concrets», se réjouit Marie-Louise Arsenault, l’animatrice de l’émission littéraire Plus on des fous, plus on lit! à la radio de Radio-Canada.

On retrouve aussi, selon elle, un peu de ce pragmatisme dans le succès du livre de Pierre-Yves McSween «qui a vraiment trouvé un créneau porteur avec la vulgarisation de l’économie du quotidien». Son ouvrage En as-tu vraiment besoin? figure en effet nettement en tête des livres imprimés les plus empruntés à Québec et à Longueuil en 2017. L’ouvrage de vulgarisation économique, qui pousse les lecteurs à réfléchir sur leur façon de consommer, arrive en troisième position à Gatineau et arrive en tête des livres numériques les plus empruntés à Montréal en 2017.

Fait intéressant, parmi les 13 auteurs représentés dans les tops 10 des quatre villes analysées, il y a plus de femmes que d’hommes (7 contre 6). «Même si les écrivaines sont plus populaires, les hommes reçoivent les deux tiers de la couverture médiatique selon les travaux de la professeure Lori Saint-Martin qui a échantillonné six quotidiens français et québécois», souligne Claudia Larochelle, l’animatrice du webmagazine Lire.

La cinéaste et romancière Anaïs Barbeau-Lavallette a été l’auteure la plus populaire en 2017. Son livre La femme qui fuit est le seul à avoir été écrit par une femme et à figurer dans chacun des tops 10 des quatre villes étudiées. «Son livre est l’un des rares ouvrages à être à la fois un succès populaire et littéraire. Plaire à la fois au public et à la critique, c’est rare», confie Marie-Louise Arsenault.

Autre bonne nouvelle, sept des 13 auteurs les plus populaires sont québécois. «La littérature d’ici va bien, cela se voit notamment à la prolifération des petites maisons d’édition», lance l’animatrice de Radio-Canada. Cette dernière souligne que les livres qui figurent en tête du classement sont ceux dont on a abondamment parlé dans les médias. «Ça confirme l’importance de continuer à avoir des émissions littéraires. Pourtant ce n’est pas le cas: mis à part Plus on des fous, plus on lit! et le webmagazine Lire, la littérature est un sujet connexe dans les émissions», avance-t-elle. Elle poursuit en citant les données d’Influence Communication selon lesquels «le poids de la couverture culturelle a fondu de plus de 30% en 15 ans».

Du côté des auteurs étrangers, le Français Guillaume Musso se taille la part du lion, étant le seul auteur à avoir plusieurs livres dans les top 10. À Québec, il arrive même en deuxième position (La fille de Brooklyn), mais aussi en troisième (Un appartement à Paris) et en dixième place (L’instant présent).

«Les auteurs populaires tels que Guillaume Musso sont très présents dans les classements, qui offrent généralement peu de surprises, sauf peut-être pour l’absence de Michel Tremblay qui a un lectorat vaste et diversifié. Mais on y trouve quand même quelques auteurs un peu moins consensuels, tels que Leïla Slimani», se félicite Claudia Larochelle.

4264 L’abonné qui a emprunté le plus de documents en 2017 à Montréal en a totalisé 4267, majoritairement des nouveautés chez les adultes, mais aussi chez les jeunes, ainsi que des CD et des documentaires. Cela fait plus de onze documents emprunté à chaque jour.

Au-delà des lettres, les chiffres

En 2007, Montréal s’était donné dix ans pour améliorer le sort de ses bibliothèques. Une décennie plus tard, les résultats sont mitigés.

En 2016, les bibliothèques de Montréal hébergeaient 4,3 millions de documents, soit 650 000 de plus qu’en 2007. C’est 2,46 documents par habitant (contre 2,22 en 2007).

Malgré des progrès, la cible gouvernementale de trois livres par habitant n’a pas été atteinte. Les prêts interbibliothèques permettent l’accès à une collection diversifiée», souligne Linda Boutin, relationniste à la Ville, qui précise qu’en incluant la Grande bibliothèque, le taux est de 4,61 livres par habitant.

En 2016, la Ville a dépensé 98M$ pour faire fonctionner sa quarantaine de bibliothèques, soit 56$ par habitant et bien plus qu’en 2007 (42$).

L’agrandissement ou la rénovation de quatre bibliothèques a fait grimper la superficie offerte par habitant à 38 mètres carrés (+un mètre carré), mais la cible était de 57,5 mètres carrés par habitant. Dix autres projets sont prévus d’ici 6 ans, souligne Mme Boutin.

En 2008, 21,5% des Montréalais étaient inscrits à une bibliothèque de quartier. En 2016, cette proportion atteignait 23%. Si l’on ajoute les usagers montréalais de la Grande Bibliothèque, le taux monte à 34%. À Vancouver, c’est plus de 50% des citoyens qui son abonnés à la bibliothèque municipale.

Même si le nombre d’emprunts de livres par an a augmenté de 32% depuis dix ans (de 5,18 à 6,84 emprunts par habitant), ce nombre stagne depuis 2014. Les livres représentent 73% des emprunts.

La meilleure nouvelle: avec 8,2 millions de visiteurs en 2016, la fréquentation a augmenté de 53% depuis 2007. Les activités (jeux, contes, initiations à l’informatique, etc.) attirent trois fois plus de participants qu’avant.

Évaluez les bibliothèques de votre ville grâce à l’outil StatBib

Le top 10 des livres les plus empruntés dans quatre villes québécoises

Montréal

Titre Auteur Nombre de prêt en 2017 Guide de la route Ministère des Transports 2661 Conduire un véhicule de promenade SAAQ 2327 Driver’s handbook Ministère des Transports 1212 La fille de Brooklyn Guillaume Musso 970 Vi Kim Thuy 957 Driving a passenger vehicle SAAQ 936 La femme qui fuit Anaïs Barbeau-Lavalette 926 Les bottes suédoises Henning Mankel 883 La fille du train Paula Hawkins 820 Paul dans le Nord Michel Rabagliati 771

Québec

Titre Auteur Nombre de prêt en 2017 En as-tu vraiment besoin Pierre-Yves McSween 2153 La fille de Brooklyn Guillaume Musso 1920 Un appartement à Paris Guillaume Musso 1704 La femme qui fuit Anaïs Barbeau-Lavalette 1651 L’horizon à l’envers Marc Levy 1397 La fille du train Paula Hawkins 1338 La dernière des Stanfield Marc Levy 1322 Vi Kim Thuy 1294 Le saut de l’ange Lisa Gardner 1243 L’instant présent Guillaume Musso 1233

Longueuil

Titre Auteur Nombre de prêt en 2017 En as-tu vraiment besoin Pierre-Yves McSween 979 Une simple histoire d’amour Louise Tremblay-D’Essiambre 633 La fille de Brooklyn Guillaume Musso 610 Guide de la route Ministère des Transports 607 Un appartement à Paris Guillaume Musso 563 La femme qui fuit Anaïs Barbeau-Lavalette 545 Une simple histoire d’amour t.2 Louise Tremblay-D’Essiambre 485 La fille du train Paula Hawkins 411 Sur les berges du Richelieu t.2 Jean-Pierre Charland 411 Conduire un véhicule de promenade SAAQ 402

Gatineau