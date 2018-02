La première et unique édition de la Formule électrique s’est soldée par un déficit de 13,55M$, a indiqué lundi l’organisme en charge de l’événement, Montréal c’est électrique (MCE).

Ce déficit est nettement plus élevé que celui qu’avait initialement envisagé la précédente administration. Dans son bilan financier, MCE, créé fin 2016 par l’équipe de Denis Coderre pour gérer ces courses, indique qu’un manque à gagner de 6,65M$ avait été planifié, «lequel devait être épongé par la Ville de Montréal», précise ce rapport.

Pour expliquer cet écart important, l’organisme accuse notamment le cabinet de l’ancien maire de Montréal d’avoir promis des subventions qui n’ont jamais été livrées. Une perte de 8,1M$ a été enregistrée à ce chapitre, plombant ainsi le budget de cet organisme sans but lucratif qui espérait 11,55M$ de subventions.

«Seuls 3,45 M$ ont été reçus par MCE», peut-on lire dans ce document.

Près de 15 000 billets achetés

Disposant d’un budget de 22,2M$, cet événement a également généré de revenus de 3,5M$, soit 0,6M$ de moins qu’espérés. Près de 45 000 personnes ont participé à ces deux courses, organisées les 29 et 30 juillet 2017, mais seulement 15 000 billets ont été achetés par le grand public.

Après avoir longtemps refusé de donner des précisions sur la billetterie, MCE avait indiqué, quelques jours avant le dernier scrutin électoral municipal, que 20 000 billets avaient été offerts et 25 000 avaient été à la fois achetés par le public et les commanditaires.

L’organisation n’attendait néanmoins pas une rentrée d’argent substantielle en billetterie puisque «si les billets donnés avaient tous été vendus, cela aurait rapporté moins d’un million de dollars», est-il indiqué dans ce bilan financier.

«Le succès financier de l’événement ne reposait donc pas sur la vente de billets, mais plutôt sur les autres sources de financement et les retombées économiques et touristiques à long terme de l’événement», écrit MCE.

Ce dernier note également que le choix controversé du site, au centre-ville, qui a occasionné de nombreuses grognes de la part de riverains et commerçants, était de la responsabilité de la Ville de Montréal.

Marge de crédit non comblée

Pour organiser cet événement, MCE avait obtenu de la Ville de Montréal une marge de crédit d’environ 10M$. Environ 6,65M$ n’ont pu être comblés, a précisé MCE. Ce dernier doit également 0,6M$ à evenko et 6,3M$ à Formula E Operations, la firme en charge de ce championnat, «pour les droits de course, services et transport des équipements». Tous les autres fournisseurs ont cependant été payés, a ajouté MCE.

Cependant, une perte plus lourde pourrait encore être annoncée puisque, comme le souligne MCE, qui a par ailleurs annoncé la cessation de ses opérations, «ces montants n’incluent pas les dettes potentielles pour les éditions 2018 et 2019».

En effet, une entente portant sur trois ans, avec trois nouvelles années en option, avait initialement été négociée par l’administration de Denis Coderre. La nouvelle mairesse de Montréal, Valérie Plante, avait quant à elle dénoncé, à la mi-décembre, «un fiasco financier». Par la même occasion, elle avait annoncé qu’aucune autre course de Formule E ne serait organisée dans la métropole.