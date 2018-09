Toit du stade, retour des Expos, Coupe du monde de soccer: Montréal caresse plusieurs projets sportifs de grande envergure. Trois des quatre principaux partis politiques ont accepté de parler à Métro de ces dossiers.

Le Stade olympique et son nouveau toit

Le gouvernement libéral sortant a déjà donné son aval au projet en 2017, et les appels d’offres sont en cours. Le remplacement de la toile actuelle pour un «toiture textile» pourrait coûter de 200 à 250M$, selon les estimations de Québec. Le Parti libéral espère que «le stade pourra remplir sa pleine vocation par la tenue d’événements toute l’année». Malgré les coûts, le Parti québécois (PQ), la Coalition avenir Québec (CAQ) et Québec solidaire (QS) appuient la revitalisation de l’enceinte.

«Sur le chiffre comme tel, les grands projets peuvent mener à des investissements substantiels, mais ce sera à analyser, lance le candidat du PQ dans Pointe-aux-Trembles, Jean-Martin Aussant. Rénover le stade, on est tout à fait derrière ça. C’est méconnu, mais le stade est très achalandé.»

M. Aussant propose aussi qu’un «opercule» soit ouvert ajouté dans le toit.

«C’est sûr qu’on appuierait un projet de remplacement du toit dans la mesure où le stade est le joyau architectural de Montréal, observe de son côté la candidate de la CAQ dans Hochelaga-Maisonneuve, Sarah Beaumier. C’est un coût [de rénovation] qui a de l’allure si il n’y a pas de dépassements de coût.»

Un gouvernement caquiste s’assurerait de suivre de façon « extrêmement serrée» les appels d’offres et l’évaluation des firmes d’ingénierie, ajoute Mme Beaumier. «On ne peut pas se permettre de se retrouver avec un projet qui va coûter 400 ou 500M$», dit-elle.

Québec Solidaire priorise l’accès pour tous au Stade olympique, notamment pour les sports amateurs, explique le candidat du parti dans Hochelaga-Maisonneuve, Alexandre Leduc.

«Il y a une chose qui est certaine, c’est qu’on ne peut pas le détruire. Des fois, on entend des propositions loufoques, dit-il. Imaginez le chaos que ça pourrait produire dans le quartier, la perte de ce symbole fort.»

Le retour d’une équipe de baseball professionnel

La potentielle arrivée des Expos 2.0 pourrait bien forcer un futur gouvernement à étudier la question d’un stade moderne au centre-ville de Montréal. Sur cette question, les avis diffèrent.

«La Coalition ne sera pas l’instigatrice de ce projet-là, affirme Mme Beaumier. Notre seule participation possible, c’est si le plan d’affaire est solide et crédible.»

«On serait partenaire si le risque est calculable et réduit», reprend-elle, avouant que la venue officielle d’une équipe et une étude positive du projet pourraient mener à un investissement de la CAQ dans un nouveau stade.

Aucun fond public ne devrait être investi dans un projet de baseball professionnel, selon Alexandre Leduc. «Ça demeure une entreprise privée de A à Z, établit-il. On ne voudrait pas reproduire ce qui s’est fait à Québec, avec le fameux Centre Vidéotron, qui était supposé emmener le retour des Nordiques. J’attends toujours.»

Le PQ propose de son côté une autre approche. «La première option qu’on favoriserait, ce serait que cette équipe joue au Stade olympique, explique Jean-Martin Aussant parce qu’il existe déjà et parce que ça coûterait moins cher.»

Un gouvernement péquiste ne viendrait que faire un «appoint» financier à cet hypothétique infrastructure. «Si un nouveau stade devait être construit ou si on veut accueillir une équipe de baseball, il faut que les individus et le privé soient les principaux instigateurs», renchérit M. Aussant.

Le Parti libéral ne veut pas être propriétaire d’un futur stade, mais appuie le projet, selon Radio-Canada.

La Coupe du monde de soccer à Montréal

Rien n’est confirmé dans ce dossier et la métropole devra attendre jusqu’en 2021 pour savoir si elle recevra des matchs au Stade olympique. Malgré tout, l’éventuelle venue des meilleurs joueurs de soccer au monde emballe les trois candidats interrogés.

«La Coupe du monde est un peu la chose qui manquait pour aller de l’avant avec une rénovation du stade, soutient Alexandre Leduc. Ça fait des années qu’on réclame une revitalisation du secteur et on est content de voir qu’il y a plusieurs choses qui ont bougé dans le bon sens.»

«On a une occasion [avec la Coupe du monde] de se concerter à plusieurs niveaux de gouvernement pour faire les investissement nécessaires pour remettre à jour les infrastructures du Parc olympique», précise-t-il

Sarah Beaumier considère que l’aspect du parc olympique est satisfaisant. «Beaucoup de choses ont été faites dans les dernières années, observe-t-elle. Le parc a été conçu pour accueillir des grandes foules. Je pense que la réponse véritable va venir quand la Coupe du monde va nous dire combien il y a de matchs.»

M. Aussant affirme qu’il y a moyen de faire quelques modifications au parc afin de faire place à cet événement «prestigieux et grandiose».

Le premier ministre sortant s’est déjà dit «prêt» à appuyer financièrement le projet.