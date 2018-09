La Ville de Montréal poursuit en justice des acteurs présumés du scandale des compteurs d’eau pour 14M$.

Parmi les 14 personnes et entreprises ciblées par la poursuite, figurent notamment Frank Zampino, l’ancien président du comité exécutif dans l’administration de l’ex-maire Gérald Tremblay, les entrepreneurs Tony Accurso et Paolo Catania, de même que l’entreprise de construction Simard-Beaudry et la firme de génie Groupe SM.

Dans les documents présentés devant la Cour supérieure, la Ville de Montréal fait état du système de collusion organisé avant l’octroi du contrat, en évoquant entre autres «le dépôt d’une soumission de complaisance de Catania-SM», «[la majoration] artificielle [du] prix du contrat» et les «rencontres illégales entre les représentants de GÉNIeau, Catania-SM et Frank Zampino».

«Ce stratagème frauduleux n’avait d’autre but que d’enrichir les patrimoines de ses participants au détriment des fonds publics de la Ville de Montréal», est-il écrit dans la demande introductive d’instance.

En intentant cette poursuite, la Ville de Montréal souhaite récupérer l’argent qu’elle avait dû verser au consortium GÉNIeau à la suite de la résiliation de son contrat, selon les documents des tribunaux. Le montant de la poursuite correspond au dédommagement de 10,2M$ et à la pénalité de 3,1M$, plus les frais d’arbitrage et d’experts, pour un total d’un peu plus de 14M$.

L’entreprise Frank Catania, qui n’a pas reçu de dédommagement de la Ville, est également ciblée par la poursuite parce que leur soumission n’en aurait été qu’une «de complaisance dans l’unique but de maintenir l’artifice d’une concurrence alors que l’issue de l’appel d’offres était décidée d’avance ».

En 2007, l’administration de Gérald Tremblay avait octroyé un juteux contrat de 356M$ – le plus élevé de l’histoire de la Ville – au consortium GÉNIeau, qui était formé par l’entreprise de construction Simard-Beaudry, qui appartenait à Tony Accurso, et de la firme de génie, Dessau.

Or, le contrat a été résilié en 2009 à la suite d’un rapport du bureau du vérificateur général de Montréal, qui soulevait de sérieuses questions sur la légitimité du processus d’appel d’offres. Le quotidien Le Devoir avait également révélé des conflits d’intérêts dans l’attribution du contrat en 2007.

Plus de détails suivront.