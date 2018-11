À l’image de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), l’administration de Valérie Plante a reconnu à son tour lundi l’urgence d’agir dans la lutte aux changements climatiques et la nécessité de faire sa part.

«Les villes jouent un rôle de premier plan et il faut effectivement parler d’une voix forte», a lancé lundi la mairesse pendant la séance mensuelle du conseil municipal.

Le 5 novembre dernier, la CMM, qui regroupe 82 municipalités de la région montréalaise, a adopté à l’unanimité la Déclaration citoyenne universelle d’urgence climatique, qui a pour but d’accélérer l’implantation des mesures de réduction des gaz à effet de serre (GES).

«C’est fort pertinent et ça s’inscrit dans l’ère du temps. Quand on regarde ce que le GIEC [Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, NDLR] nous dit, c’est très clair: il faut réduire de plus de 35% notre consommation de pétrole d’ici les 12 prochaines années. C’est énorme et il faut trouver des solutions», a plaidé la mairesse, avant de proposer officiellement la motion en salle de conseil.

«La mobilité, c’est le principal champ d’action, a-t-elle ajouté. Alors oui, je me battrai pour la ligne rose, même si le projet est considéré dogmatique par certains. Oui, je me battrai pour le prolongement de la ligne bleue. Je vais toujours me battre pour qu’on construise du transport collectif au lieu de construire des routes pour des voitures.»

Aux yeux de la mairesse, il faut cesser de jouer à l’autruche. «On ne peut pas juste signer des pétitions sans poser de gestes concrets. Montréal doit se positionner comme une ville qui pose des gestes conséquents», a-t-elle dit.

Quand la Ville adopte des règlementations sur les véhicules en libre-service (VLS), quand elle met plus de vélos BIXI en circulation, elle agit, a insisté Mme Plante. «On ne stagnera plus en environnement. La couleur de mon administration, elle est verte», a-t-elle lancé. Le discours de la mairesse lui a valu une longue ovation de son clan au conseil municipal.

Des mesures concrètes demandées

Le leader de l’opposition officielle, Francesco Miele, a reconnu que la lutte contre les changements climatiques était primordiale, mais il a dit s’attendre à des gestes plus concrets en ce sens dans les prochaines années. Ses propos ont été appuyés par le maire de Saint-Laurent, Alan DeSousa, qui a déploré que les actions en environnement n’incluent régulièrement pas de vision «à long terme».

«Beaucoup de bla-bla, mais pas beaucoup de réponses», a-t-il lancé, s’attaquant ensuite au vice-président de la STM, Craig Sauvé, qu’il a accusé de ne pas donner des réponses claires à ses questions, depuis un an, au sujet de l’environnement et des transports.

Craig Sauvé a répondu en affirmant que, depuis plusieurs mois maintenant, «on voit une véritable renaissance de la STM». «C’est 16% d’autobus de plus sur nos routes à cause de notre administration. On reprend l’élan», a-t-il estimé, parlant d’un geste concret pour l’environnement à Montréal.

La Ville a du même coup appelé Québec et Ottawa à écouter ce message de ralliement. «Je vais me battre pour me faire entendre», a assuré la mairesse Plante, interpellant au passage les élus de la Ville «à avoir du courage politique». «On est tous responsables de ne pas avoir peur du changement, même quand c’est dur parce qu’on perd des privilèges, quand on change nos habitudes», a-t-elle dit.

La Ville indique qu’elle poursuivra le travail amorcé par une série d’engagements dans le cadre du Global Climate Action Summit. L’objectif est notamment d’atteindre la neutralité en matière de GES et de se rapprocher de l’objectif zéro déchet, tout en rendant le parc immobilier de Montréal carboneutre d’ici 2050. Un objectif «réaliste», selon la mairesse.

Portée par la mairesse Valérie Plante elle-même, la motion a été appuyée par le responsable de l’environnement au comité exécutif et maire de Verdun, Jean-François Parenteau.