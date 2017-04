MONTRÉAL — Un jeune homme de 18 ans devra faire face à la justice pour avoir braqué un pistolet à air comprimé, soit une réplique d’arme à feu, vers une automobiliste samedi soir au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les évènements se seraient produits vers 19 heures sur le boulevard Martel à Saint-Honoré.

Le suspect était le passager d’un autre véhicule, qui venait d’être dépassé par celui de la victime. Cette dernière aurait signifié lors de son passage une manoeuvre dangereuse, ce que le suspect n’aurait pas apprécié.

Ce passager ainsi que le conducteur ont été arrêtés environ une heure plus tard, soit vers 20h15, un peu plus loin, à l’angle des routes Martel et Sainte-Geneviève.

Ce sont les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC du Fjord du Saguenay qui les ont localisés après une opération de ratissage, ayant reçu une bonne description de la voiture recherchée. Ils ont procédé à l’arrestation du suspect, un résidant de Jonquière.

Comme l’utilisation d’une imitation d’arme à feu est prohibée, le jeune homme s’expose à des accusations, telles que port d’arme dans un dessein dangereux, agression armée et d’avoir braqué une arme à feu.

Le suspect a été libéré sous promesse de comparaître à une date ultérieure.