OTTAWA — Le vieillissement de la population s’accélère. Pour la première fois, la proportion des personnes âgées a dépassé celle des enfants au Canada selon les chiffres du recensement dévoilés mercredi. Le Québec n’échappe pas à cette tendance, mais il fait tout de même bande à part grâce à son baby-boom.

Hausse fulgurante du nombre de centenaires

Les personnes âgées d’au moins 100 ans sont de plus en plus nombreuses au pays. Statistique Canada en a recensé plus de 8000, dont 1850 au Québec. Il s’agit du groupe d’âge qui a connu la croissance la plus rapide entre 2011 et 2016. Cette hausse de 41,3 pour cent est attribuable à l’amélioration de l’espérance de vie. Leur nombre pourrait atteindre 40 000 au cours des 35 prochaines années avec le vieillissement des baby-boomers. Présentement, une personne sur huit a 85 ans ou plus. La population dans cette tranche d’âge a crû de 19,4 pour cent, soit quatre fois plus vite que l’ensemble de la population canadienne. Une tendance qui devrait se poursuivre au cours des prochaines décennies et qui risque de poser de nombreux défis.

– La grande région de Trois-Rivières compte la plus grande proportion de personnes âgées parmi les grandes villes au pays. Cette proportion se situe à 22,3 pour cent et est deux fois plus élevée qu’à Calgary.

– Les personnes âgées sont attirées par le climat doux de la Colombie-Britannique. Sept des dix municipalités où résident le plus grand nombre de personnes de 85 ans ou plus sont dans cette province. Deux municipalités québécoises figurent sur cette liste, soit Côte Saint-Luc et Saint-Charles-Borromée.

– Les femmes centenaires sont beaucoup plus nombreuses que les hommes. Le ratio pour cette tranche d’âge est de 19 hommes pour 100 femmes. Ce phénomène s’explique par l’espérance de vie des femmes qui, à 84 ans, vivent quatre années de plus que les hommes. Toutefois, Statistique Canada remarque une amélioration l’espérance de vie des hommes s’améliore et donc une diminution de l’écart entre les sexes diminue.

La population en âge de travailler augmente… à pas de tortue

Le vieillissement des baby-boomers se fait déjà sentir au sein de la population en âge de travailler. Leur première cohorte a atteint 65 ans en 2011. Par conséquent, le taux de croissance des personnes âgées entre 15 et 64 ans n’a augmenté que de 0,4 pour cent depuis 2011 comparativement à 1,1 pour cent lors du recensement de 2006. Il s’agit du taux de croissance le plus faible depuis 1851. Un nombre record de personnes sont également en âge de prendre leur retraite, soit le cinquième de la population active. Ces personnes sont plus nombreuses que celles qui font leur entrée sur le marché du travail, ce qui posera un défi de renouvellement de main d’oeuvre. Les provinces de l’Atlantique sont particulièrement touchées par ce phénomène.

– Le Canada demeure le plus jeune des pays du G7 avec une population en âge de travailler qui compte pour 66,5 pour cent de l’ensemble de sa population. Un avantage qui peut favoriser la croissance économique, note Statistique Canada.

– Cette proportion continuera de diminuer jusqu’en 2031, année où la dernière cohorte des baby-boomers aura atteint 65 ans. Le Canada pourrait ensuite rattraper le Japon qui compte la proportion de personnes âgées la plus élevée du monde.

– Asbestos est l’une des municipalités avec la plus faible proportion de personnes en âge de travailler. Elle arrive au neuvième rang du classement tandis que Côte Saint-Luc est au 7e rang.

Fin du baby-boom au Québec

Le baby-boom qu’a connu le Québec entre 2006 et 2011 ne s’est pas poursuivi. Toutefois, son effet se fait toujours sentir. Le Québec compte la proportion la plus élevée de jeunes enfants de neuf ans et moins derrière les provinces des Prairies. Cette proportion atteint 11,2 pour cent. La population la plus jeune se trouve dans les Territoires du Nord-Ouest, au Yukon et au Nunavut en raison du taux de fécondité élevé chez les autochtones. Dans les provinces des Prairies, les milléniaux (15 à 34 ans) étaient plus nombreux que les baby-boomers grâce à une meilleure fécondité, à l’immigration et au marché de l’emploi de l’Alberta. L’Ontario est la seule province où la proportion d’enfants (14 ans et moins) et la proportion de personnes âgées (65 ans et plus) sont presque similaires.

– Environ le tiers de la population était âgée de 14 ans et moins au Nunavut en 2016, qui comptait seulement 3,8 pour cent de personnes âgées.

– La population active tend à habiter dans les grands centres urbains. Plus des deux tiers des personnes entre 15 et 64 ans habitent dans l’une des 35 villes les plus populeuses au pays.

Logement

Moins de 500 000 Canadiens vivent dans des résidences pour personnes âgées ou des établissements de soins de santé, soit 1,2 pour cent de la population. Statistique Canada s’attend à ce que ce nombre augmente avec le vieillissement de la population. La maison unifamiliale demeure le type de logement le plus courant malgré l’accélération de la construction d’appartements en copropriété. Montréal compte la proportion la plus élevée d’appartements situés dans des immeubles de moins de cinq étages (32,7 pour cent) tandis que le tiers des appartements de Toronto sont situés dans des tours d’habitation.