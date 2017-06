Le blogueur saoudien Raif Badawi, qui est emprisonnée depuis près de cinq ans, se verra octroyer un doctorat honorifique par l’Université de Sherbrooke (UdeS) jeudi.



C’est son épouse, Ensaf Haidar, qui recevra l’honneur en son nom. Mme Haidar et leurs enfants résident à Sherbrooke.

L’UdeS souhaite ainsi souligner l’«apport exceptionnel à la défense de la liberté d’expression» de M. Badawi.

Raif Badawi est emprisonné depuis le 17 juin 2012 pour avoir notamment demandé, sur son blogue, une plus grande tolérance envers les non-musulmans et une plus grande ouverture d’esprit. Il avait été condamné à 10 ans de prison, 1000 coups de fouet et 290 000 $ d’amende.

Une vigile en appui au blogueur et à sa famille est prévue le 16 juin, à Montréal.