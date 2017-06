Que faut-il savoir ce matin pour bien débuter sa journée? Métro a sélectionné cinq sujets qui pourront alimenter les conversations.

1) Bureaux, hôtels et nouvelle promenade dans le Vieux-Port

Hôtel de 23 étages, activités commerciales et résidentielles sur plus de 19 000m², accès à l’eau et au sommet du silo no 5, tels sont quelques-uns des aspects du plan directeur préliminaire présenté hier aux médias. Il doit servir de guide pour revitaliser le site du Vieux-Port pour les 15 prochaines années.

2) Sécurité à Montréal: une «vulnérabilité» dénoncée

Le rapport de la vérificatrice générale de la Ville de Montréal, déposé hier, souligne les «ratés» du système de communication des policiers et la hausse importante des coûts.

3) Maternelle 4 ans: 100 classes de plus dès septembre

Hier, le ministre de l’Éducation et de la Famille, Sébastien Proulx, a annoncé qu’il créait 100 nouvelles classes de maternelle 4 ans en milieu défavorisé dès septembre, pour un total de 288 classes réparties sur le territoire québécois.

4) Jane Philpott: le bilan des surdoses s’alourdira

La ministre fédérale de la Santé croit que l’épidémie de décès dus aux opioïdes n’a pas atteint son point culminant et que le bilan s’alourdira encore avant que l’on puisse renverser la vapeur.

5) Des centaines de manifestants arrêtés en Russie

Des dizaines de milliers de personnes ont pris part à des manifestations anticorruption un peu partout en Russie, hier, dans une nouvelle démonstration de défiance de l’opposition à un certain moment présentée par le Kremlin comme intellectuelle et marginalisée.