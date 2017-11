TORONTO — L’Office des transports du Canada rejette les efforts de Via Rail pour tenter de limiter l’accès à ses trains aux passagers handicapés.

Le transporteur résiste activement à une précédente décision rendue par l’Office imposant à Via Rail de doubler sa capacité d’accueil pour les passagers à mobilité réduite et de créer deux places pour attacher des fauteuils roulants dans tous les trains.

Cette décision faisait suite à une plainte déposée par un couple de Toronto, dont les deux membres souffrent de paralysie cérébrale et utilisent des triporteurs. Ils soutenaient que l’approche privilégiée par Via Rail les empêchait de voyager ensemble.

Via Rail avait rétorqué qu’elle prévoyait plutôt installer deux places contiguës dans l’une des trois classes de train voyageant sur un seul trajet.

Dans une décision rendue le 1er novembre, l’Office rejette l’approche de Via Rail et ordonne à la compagnie d’installer des places pour attacher les fauteuils roulants dans tous les trains à travers le pays à défaut de quoi elle devra présenter des arguments clairs expliquant en quoi elle perçoit cette décision comme une contrainte excessive.

Via Rail affirme qu’elle étudie la plus récente décision de l’Office et qu’elle ne souhaite pas commenter plus en détails pour l’instant.