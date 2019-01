PARIS — L’Union des municipalités du Québec (UMQ) dresse un bilan très positif de sa mission économique d’une semaine en France.

L’UMQ avait délégué des représentants au Salon du travail et de la mobilité professionnelle, à Paris, afin de recruter des travailleurs français intéressés à venir s’établir au Québec.

Identifié avec le slogan de la mission «On a besoin de toi, c’est urgent!», le kiosque de l’UMQ a attiré plus de 1500 demandeurs d’emplois, en plus de mettre en valeur les avantages et attraits qu’offrent les différentes régions du Québec.

Cette mission en France était la première étape d’une série d’actions qu’entend mener l’Union des municipalités au cours des prochains mois pour contrer la pénurie de main-d’oeuvre.

La délégation de l’UMQ était notamment composée du président de l’organisation et maire de Drummondville, Alexandre Cusson, de la mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy, et du maire de Matane, Jérôme Landry.

M. Cusson souligne que les Français ont toujours été attirés par le Québec, mais que la conjoncture économique et politique actuelle en France incite de plus en plus de Français à s’exiler et à aller refaire leur vie ailleurs.

L’UMQ a par ailleurs profité de sa présence dans l’Hexagone pour multiplier les rencontres avec plusieurs associations et acteurs politiques, dont l’Association des maires de France, la Chambre de Commerce France-Canada, l’Ambassade du Canada en France et la Délégation générale du Québec à Paris.