À la recherche des traces du parc Belmont

Un des événements majeurs de la célébration du 375e anniversaire de Montréal sera la reconstitution du parc Belmont à l’endroit même où il se trouvait à Cartierville durant 60 ans. Les organisateurs de Parc Belmont 2017 veulent présenter aux visiteurs les souvenirs de ceux qui ont connu le parc grâce à des témoignages recueillis en vidéos, mais aussi à travers des anciennes images et des objets.

Outre les manèges qui seront installées les 8 et 9 juillet, les promoteurs ont pour projet de monter un espace décoré dédié à l’histoire. «On a déjà collecté des vieux billets d’entrée, un chandail, mais on recherche ardemment des vieux films super 8 réalisés par des visiteurs», indique Angélique Goulet, chargée de communication au Conseil local des organismes communautaires (CLIC) maitre d’œuvre de l’événement.

Ces petits films familiaux peuvent remonter jusqu’aux années 1950 ou 1940, mais Mme Goulet précise que tous les objets qui évoquent le parc ou photos sont toujours les bienvenus.

Souvenirs

Des capsules vidéo sont tournées actuellement avec des citoyens qui livrent face à la caméra leurs souvenirs. «On a des témoignages intéressants, un des derniers qu’on a recueilli est celui d’un homme qui a demandé en mariage sa femme au parc Belmont», raconte Mme Goulet.

Pour sensibiliser le public, le CLIC a organisé des rencontres citoyennes autour du projet. Beaucoup de gens ont été intéressés à la démarche. Mais il reste que ces initiatives sont de portée locale.

«Ce parc d’attractions était la destination phare des Montréalais et des visiteurs de la métropole durant 60 ans. Il attirait des gens de partout au Québec, ce serait bien qu’ils soient aussi intéressés par cette reconstitution»

Les organisateurs veulent combiner les vidéos avec d’anciens films et des objets exposés. «On veut rendre l’évocation la plus fidèle possible», assure Mme Goulet.

Revivre le parc

L’événement Parc Belmont 2017 aura lieu les 8 et 9 juillet. On tiendra un grand pique-nique d’époque, durant lequel des comédiens et des citoyens bénévoles costumés recréeront l’ambiance d’antan.

Les visiteurs pourront retrouver les attractions phares, un carrousel vénitien, une grande glissoire, des miroirs déformants. La grosse femme qui rit, une statue en papier mâché de 1 mètre et demi de haut dont le rire tonitruant, enregistré sur un disque, a provoqué l’hilarité de milliers d’enfants, sera reconstituée.

Le parc Belmont a fermé ses portes le 13 octobre 1983 après 60 ans de bons et loyaux services alors que ses installations devenaient trop vieilles, voire dangereuses. Le 31 juillet 1979, deux enfants sont blessés dans le manège du parachute, connu sous le nom de Paratrooper. Cet événement venait convaincre ceux qui pouvaient en douter que les jours du parc Belmont étaient comptés.

Si vous avez des photos, des super 8 et/ou d’autres artéfacts du parc Belmont, appeler au 514 332-6348 ou écrire à parcbelmont2017@yahoo.com.