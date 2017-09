Succès renouvelé pour la vente trottoir de la Promenade Fleury

La traditionnelle vente trottoir de la rentrée de la Promenade Fleury s’est tenue du 7 au 10 septembre sur la rue Fleury Est. Une affluence importante a été enregistrée alors que le soleil était au rendez-vous lors de cette fin de semaine.

La Société de développement commercial (SDC) Promenade Fleury a mobilisé 44 personnes pour mener à bien cet événement.

«En plus des deux employés permanents de la Promenade, il y avait 13 personnes pour la coordination de l’événement et la surveillance, 14 musiciens, 3 maquilleuses et 4 animateurs de rue entre mascotte, clown, et autre, sans compter les opérateurs des jeux gonflables, soit environ 10 personnes», a indiqué Samuel Gaudreault-Gaucher, responsable des communications de la SDC Promenade Fleury.

Il faut savoir que les trois derniers jours de la manifestation, la rue Fleury Est, entre la rue Saint-Hubert et l’avenue Papineau, a été interdite à la circulation automobile pour permettre au public de déambuler librement sur la rue.

«Notre budget limité pour la vente trottoir de septembre (par rapport à celle de juin) nous oblige à faire preuve de créativité et c’est toujours avec grand plaisir que nous constatons l’engouement des gens du quartier pour l’événement. De plus, selon nos informations, la vente fut profitable pour les commerçants qui y ont participé», a relevé François Morin, directeur général de la SDC Promenade Fleury.