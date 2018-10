15 M$ pour l’agrandissement de l’école Saint-Isaac-Jogues

L’école primaire Saint-Isaac-Jogues bénéficiera d’un important agrandissement avec l’ajout de deux ailes. La première, dont les travaux de réalisation commenceront en novembre, devrait être fin prête pour la prochaine rentrée scolaire.

Avec un budget de 10,3 M$, l’école devrait augmenter sa capacité d’accueil de neuf classes, d’un local de musique, d’une bibliothèque, de trois salles polyvalentes et une salle d’activités physiques avec ses vestiaires. Par ailleurs, les cours d’école seront réaménagées pour offrir une plus grande variété de jeux.

Selon la Commission scolaire de Montréal (CSDM), cet agrandissement est devenu nécessaire alors que la pression démographie à Ahuntsic ne s’est jamais démentie.

Il faut savoir que cette école sur deux étages a été construite en 1965. Elle a connu un premier agrandissement au niveau de l’étage par l’ajout de 293 m2 de locaux. Elle était aussi considérée en très mauvais état dans un rapport du ministère de l’Éducation publié en 2017.

Ce chantier sera l’occasion d’intervenir sur le bâtiment existant et sur la cour d’école pour mettre aux normes l’établissement. Une enveloppe supplémentaire de 4,5 M$ a été consacrée à cet effet.

L’agrandissement permettra aussi de faire entrer l’école dans le 21e siècle puisqu’elle bénéficiera de la géothermie pour le chauffage en hiver. Un système d’aération mécanique apportera une amélioration de la qualité de l’air et une atmosphère déshumidifiée et fraîche. En prévision du chantier, une soirée d’information publique a été organisée le 18 septembre pour rassurer les parents et le voisinage.

Ainsi, les élèves continueront à fréquenter leur école durant les travaux. Pour ne pas importuner le voisinage, la direction de l’établissement a demandé à l’entrepreneur de ne pas stationner ses véhicules dans la rue de l’école.

Le plus gros changement touchera les récréations pour les élèves de la quatrième à la sixième année. L’école dispose de deux cours, l’une au sud et l’autre au nord.

Durant les travaux de construction de la première aile, cette année, les enfants bénéficieront de la cour située au sud uniquement. Deux récréations seront programmées et des surveillants ont été ajoutés pour permettre aux enfants de profiter du parc Berthe-Louard, mitoyen.