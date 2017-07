Bonnes notes pour les piscines extérieures

Les Insulaires peuvent se rafraîchir en toute confiance cet été dans les piscines extérieures. Les eaux de L’Île-des-Sœurs ont été analysées le 10 juillet et sont conformes aux paramètres du ministère de l’Environnement.

La piscine du centre Elgar et celle du parc de La Fontaine font partie des 70 piscines extérieures qui sont sous la responsabilité de la ville-centre.

Les analyses microbiologiques ont été réalisées entre le 1<V>e<V> et le 16 juillet par la Division de l’expertise technique de la Ville de Montréal ou par des laboratoires privés pour les piscines localisées dans les écoles. Elles ont toutes affiché des résultats conformes, notamment au Natatorium de Verdun terre ferme et au bassin aquatique du parc Arthur-Therrien.

Le procédé va se répéter tout au long de la période d’ouverture des piscines extérieures.

Analyses

Un échantillon de 250ml d’eau est prélevé toutes les deux semaines pour éventuellement repérer la bactérie Escherichia coli ou les coliformes fécaux.

«Les tests sont menés selon la méthode de colorimétrie et un délai de 24 heures est requis pour l’obtention du résultat, fait savoir le relationniste au service des communications de la Ville, Jacques-Alain Lavallée. La qualité de l’eau est alors dite conforme lorsqu’il y a absence de la bactérie Escherichia coli et non conforme lorsqu’elle est présente.»

Plusieurs éléments peuvent altérer l’eau, notamment l’achalandage, les rayons UV du soleil et l’efficacité des traitements de l’eau.

Risques

«La non-conformité, si elle est mesurée, n’est pas synonyme de danger à la santé, mais plutôt que des mesures doivent être entreprises afin de corriger la situation», précise M. Lavallée.

La Ville rappelle que chacune des installations a la responsabilité de maintenir une eau de qualité en s’assurant que les paramètres psycho-chimiques soient respectés. Des tests sont ainsi effectués au moins une fois toutes les trois heures par les responsables des piscines et si besoin est, des correctifs sont rapidement apportés.