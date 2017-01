Du Nunavik à Dorval

Les Inuits du Grand Nord, en transit à Montréal pour recevoir des soins de santé, peuvent maintenant se sentir chez eux. Malgré les quelque 1400 kilomètres qui séparent Dorval du Nunavik, le tout nouveau centre d’hébergement de l’avenue Orly a été conçu expressément à leur image, pour leurs besoins.

Situé près de l’aéroport Montréal-Trudeau, Ullivik, qui signifie «endroit pour rester» en inuktitut, a accueilli ses premiers usagers à la mi-décembre.

«C’est un endroit unique», soutient la directrice du centre, Maggie Putulik, qui est originaire de Kangirsuk, l’un des 14 villages du Nunavik.

Elle se réjouit de l’accueil des élus de la Cité de Dorval. «C’est un beau bâtiment et les relations sont bonnes», souligne pour sa part le maire Edgar Rouleau.

Auparavant, les patients étaient hébergés au YMCA de Westmount. «C’est beaucoup mieux ici, l’environnement entre autres. C’est plus tranquille», constate une bénéficiaire, Ginette Novalinga.

Traditions

D’une superficie de plus de 5000 mètres carrés, l’édifice de quatre étages, qui compte 91 chambres avec 143 lits, est inspiré des traditions et de la culture du Nunavik. Rien n’a été laissé au hasard, qu’il s’agisse de l’architecture, de la décoration ou même de la végétation qui s’apparente davantage à la toundra et la taïga.

Sur les murs intérieurs, des photographies, des œuvres et des dessins rappellent l’art et l’histoire de ce peuple. Chaque étage possède son propre thème, défini par trois éléments, soit l’eau, la terre et le ciel. La couleur et les animaux qui s’y rapportent ornent les murs.

L’influence culturelle des Inuits se retrouve jusque dans la cuisine. En plus d’une cafétéria de 75 places où sont offerts trois repas santé par jour, les Inuits bénéficient d’un endroit où ils peuvent cuisiner eux-mêmes des mets dont le phoque, le caribou et la truite arc-en-ciel.

Différents lieux de rassemblement favorisent les interactions sociales, dont une salle de télévision qui compte aussi des ordinateurs.

Dès le printemps, une muraille et un inukshuk s’ajouteront notamment aux installations extérieures, où sont installées des tables et une aire de jeux pour les enfants.

Occupation

Depuis son ouverture, le centre d’hébergement, situé dans le quartier industriel de Dorval près de l’autoroute 520, est à pleine capacité. «Le premier jour, on a loué neuf chambres à l’hôtel Confort Inn, situé juste à côté», soutient Mme Putulik.

On estime qu’entre 15 et 30 personnes transitent en moyenne chaque jour à Ullivik pour des courts comme des longs séjours, voire même toute l’année.

«On effectue entre 100 à 200 déplacements en moyenne tous les jours vers le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) ou des cliniques privées. Il y a sept chauffeurs dans la journée et quatre le soir», indique le répartiteur Daniel Maher.

Mme Putulik croit que la construction d’un hôpital avec soins et services spécialisés au Nunavik permettrait de diminuer le nombre d’utilisateurs au centre.

L’an dernier, plus de 7000 voyages entre le Nanuvik et Dorval ont été enregistrés, incluant à la fois les patients, leurs familles ou leurs accompagnateurs.