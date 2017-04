Accident sur l’A-20 à Dorval

L’heure de pointe est difficile sur l’autoroute 20 en direction est, à la hauteur du rond-point Dorval. Une seule voie est disponible après qu’un autobus de la ligne 747 soit entré en collision avec une minifourgonnette peu après 16h30 sous une pluie abondante.

Pompiers, ambulances, policiers et remorqueuses sont sur place. Deux personnes, un adulte et un enfant, ont été transportées à l’hôpital pour soigner des blessures mineurs. On ignore pour l’instant s’ils se trouvaient à bord de l’autobus de la Société de transport de Montréal qui assure la liaison entre l’aéroport et le centre-ville.

Plus de détails à venir.