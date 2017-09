Équipe Coderre dévoile un candidat à LaSalle

Le parti Équipe Coderre présente la candidature de Steven Laperrière dans l’arrondissement de LaSalle pour le poste de conseiller dans le district Cecil-P. Newman.

Seul aspirant officialisé à LaSalle sous la bannière d’Équipe Coderre, il dirige avec sa conjointe une entreprise spécialisée en entretien commercial. Père de trois enfants, le LaSallois milite entre autres pour une meilleure accessibilité universelle. Il occupe d’ailleurs depuis 2012 le poste de vice-président du Regroupement des activistes pour l’inclusion au Québec (RAPLIQ), sans lui-même vivre avec un handicap.

Il a l’année dernière porté plus loin son engagement pour la cause en publiant le livre Ma ville handicapée. L’essai décrit les nombreuses embûches que doit affronter au quotidien Linda Gauthier, fondatrice et présidente du RAPLIQ, qui briguera les suffrages dans le Plateau-Mont-Royal pour la même formation politique.

Lors des élections de 2013, M. Laperrière avait fait campagne sous la bannière du parti Vrai Changement pour Montréal aux côtés de Mélanie Joly, maintenant ministre fédérale du Patrimoine canadien. Selon l’attaché politique du maire de Montréal, les autres membres de l’équipe lasalloise seront dévoilés prochainement.