Nouveau président au Théâtre Desjardins

Un des fondateurs de la salle Jean-Grimaldi, l’actuel Théâtre Desjardins, vient d’être nommé à la tête du conseil d’administration. Jean-Guy Marceau compte bien continuer de faire briller l’organisation non seulement à LaSalle, mais également dans le Grand Montréal.

Voilà sept ans qu’il siégeait sur le conseil d’administration. M. Marceau a notamment participé au projet d’agrandissement de salle, financé par le gouvernement du Québec. En plus de doubler le nombre de spectacle à l’année, le théâtre a gagné en reconnaissance dans le milieu artistique.

Alors, quand est venu le départ de l’ancien président, la place lui a été proposée presque naturellement.

Formule gagnante

«On ne change pas une formule gagnante», soutient M. Marceau, qui souhaite conserver la programmation diversifiée, mais élargir la clientèle et l’offre notamment en danse. Il espère aussi pouvoir obtenir des subventions pour mieux financer le théâtre situé dans le cégep André-Laurendeau.

«J’ai beaucoup de travail en termes de relations d’affaires à entrevoir, un peu plus qu’artistiques. Là, on est en développement alors je vais rencontrer des gens qui sont intéressés par le développement culturel dans le Sud-Ouest de Montréal», explique le nouveau président.

Avec une nouvelle administration à la ville-centre depuis l’élection de Projet Montréal, Jean-Guy Marceau entrevoit l’avenir avec optimisme.

«Je vois notre salle rayonner de partout dans les années à venir. Elle le fait déjà assez bien, mais on sent qu’on peut davantage pousser. Et je pense que le nouveau service de la culture en place va permettre des partenariats qui vont dans ce sens» nous confie M. Marceau.

Bien connu du milieu des affaires, il a notamment mené une carrière de 43 ans dans les journaux locaux. Impliqué dans la communauté, M. Marceau est vice-président de la Caisse Desjardins de LaSalle et président de la troupe de théâtre l’Avant-Scène, qui montera d’ailleurs au printemps la pièce «Le Dîner de cons».