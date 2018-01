Nouvelles responsabilités des élus de LaSalle

Les membres du conseil d’arrondissement ont été nommés au sein de différents comités pour 2018, lors de la dernière séance du conseil.

Manon Barbe

La mairesse Manon Barbe sera coprésidente de la Table d’action et de concertation en sécurité urbaine.

Serge Declos

Le conseiller d’arrondissement dans le district Cecil-P.-Newman sera responsable des dossiers Sports et loisirs.

Lise Zarac

Elle sera responsable des dossiers relatifs aux communautés culturelles et à l’accessibilité universelle en plus de siéger au comité de circulation. Conseillère de la Ville dans le district Cecil-P.-Newman, elle a été nommée comme mairesse d’arrondissement suppléante pour les mois de janvier, février, mars et avril 2018.

Richard Deschamps

Le conseiller de la Ville dans le district de Sault-Saint-Louis sera responsable des dossiers culturels, de transport collectif et de PME Montréal.

Josée Troilo

La conseillère d’arrondissement dans Cecil-P.-Newman siègera à la Table d’action et de concertation en sécurité urbaine, à la Fondation de l’Hôpital de LaSalle et au comité consultatif d’urbanisme.

Laura-Ann Palestini

La conseillère d’arrondissement dans Sault-Saint-Louis siègera sur le comité de circulation ainsi qu’à la Fondation de l’Hôpital de LaSalle.

Nancy Blanchet

La conseillère d’arrondissement dans Sault-Saint-Louis aura la responsabilité des dossiers de développement social et communautaire ainsi que du développement durable. Elle agira également à titre de présidente du comité consultatif d’urbanisme.